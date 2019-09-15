На авторалли в Румынии автомобиль въехал в толпу зрителей, есть пострадавшие

Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей во время проведения авторалли в румынском городе Крайова.
По предварительным данным, в результате авариипострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает Укринформ.
Как проинформировала пресс-секретарь Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Долж Таня Вилчану, на одном из крутых виражей трассы водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и неожиданно съехал с основной трассы, въехав в толпу зрителей, которые наблюдали за гонками на тротуаре.
Представители правоохранительных органов проводят комплексную проверку на предмет надлежащего обеспечения безопасности зрителей. Проверяется также техническое состояние автомобиля.
Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.
Ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк