Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

На авторалли в Румынии автомобиль въехал в толпу зрителей, есть пострадавшие

15 сентября, 01:48

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pexels

Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей во время проведения авторалли в румынском городе Крайова.

По предварительным данным, в результате авариипострадали шесть человек, в том числе двое детей, сообщает Укринформ.

Как проинформировала пресс-секретарь Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Долж Таня Вилчану, на одном из крутых виражей трассы водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и неожиданно съехал с основной трассы, въехав в толпу зрителей, которые наблюдали за гонками на тротуаре.

Реклама

Все пострадавшие были доставлены в местную больницу, где им была оказана необходимая помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Представители правоохранительных органов проводят комплексную проверку на предмет надлежащего обеспечения безопасности зрителей. Проверяется также техническое состояние автомобиля.

В тренде
Трамп обвинил уволенного Болтона в неумении договариваться "с важными людьми"
Дональд Трамп и Джон Болтон

Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Румыния ралли зрители толпа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречи
Симпатичная президент Словакии едет к Зеленскому: названа дата встречиПолитика
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дня
Газ для украинцев может стать дешевле, а Рада планирует активно поработать: итоги дняЭкономика
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию
Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсациюFun
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке
14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участкеFun
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать Цемаха
Прокуратура Нидерландов требует от России выдать ЦемахаЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...