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На Британию обрушились ливни: Манчестер стал второй Венецией

Сегодня, 16:46

Британские метеорологи предупредили о возможности затопление домов и предприятий

На Британию обрушились ливни: Манчестер стал второй Венецией Евросоюз Британские метеорологи предупредили о возможности затопление домов и предприятий

Из-за ливней, сменивших в Великобритании побившую все рекорды аномальную жару, некоторые населенные пункты Туманного Альбиона затопило.

По данным Sky News, сильнее остальных от стихии досталось расположенному в центре страны графству Чешир.

Многочисленные районы в центре, северо-западе и северо-востоке Англии предупредили о наводнениях, а из-за дождей и гроз севернее городов Шеффилд и Линкольн объявили "желтый" уровень погодной угрозы. Жители Манчестера стараются бороться со стихией самостоятельно и строят самодельные плотины из мешков с песком.

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В некоторых районах на севере Англии выпало по 15-20 мм осадков за час, в связи с чем метеорологи допускают вероятность затопления домов и предприятий.

К тому же в городке Пойнтон эвакуировали несколько десятков жителей, а местных жителей предупредили не игнорировать знаки "дорога закрыта".

Напомним, что адский зной сменился осадками не только в Соединенном Королевстве, но и в Германии: из-за сильных ливней и гроз север страны затопило, а в Берлине на некоторое время даже ввели чрезвычайную ситуацию.

Мы также писали, что вчера, то есть за 52 дня до старта чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2019, непогода обрушила в Йоркшире пролетную часть моста, который был включен в маршрут мужской групповой гонки.

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Великобритания наводнение паводок манчестер ливни англия

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