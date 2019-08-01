На Британию обрушились ливни: Манчестер стал второй Венецией

Из-за ливней, сменивших в Великобритании побившую все рекорды аномальную жару, некоторые населенные пункты Туманного Альбиона затопило.
По данным Sky News, сильнее остальных от стихии досталось расположенному в центре страны графству Чешир.
Многочисленные районы в центре, северо-западе и северо-востоке Англии предупредили о наводнениях, а из-за дождей и гроз севернее городов Шеффилд и Линкольн объявили "желтый" уровень погодной угрозы. Жители Манчестера стараются бороться со стихией самостоятельно и строят самодельные плотины из мешков с песком.
В некоторых районах на севере Англии выпало по 15-20 мм осадков за час, в связи с чем метеорологи допускают вероятность затопления домов и предприятий.
К тому же в городке Пойнтон эвакуировали несколько десятков жителей, а местных жителей предупредили не игнорировать знаки "дорога закрыта".
Напомним, что адский зной сменился осадками не только в Соединенном Королевстве, но и в Германии: из-за сильных ливней и гроз север страны затопило, а в Берлине на некоторое время даже ввели чрезвычайную ситуацию.
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