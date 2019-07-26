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В Великобритании температура воздуха побила все рекорды

26 июля, 01:25

В четверг был побит рекорд 2015 года, когда в районе лондонского аэропорта Хитроу температура поднялась до 36,7 градуса

Фото: AFP

В Великобритании высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Соединенном Королевстве в июле, была зафиксирована в четверг в английском Кембридже, где воздух прогрелся до 38,1 градуса по Цельсию. Об этом сообщила британская метеорологическая служба.

В четверг был побит рекорд 2015 года, когда в районе лондонского аэропорта Хитроу температура поднялась до 36,7 градуса. Самая же высокая летняя температура за всю историю наблюдений была зафиксирована в Соединенном Королевстве в 2003 году и составила 38,5 градуса.

На западе британской столицы в четверг столбик термометра достиг отметки 37,7 градуса.

По данным британских СМИ, аномальная жара стала причиной сбоя в железнодорожном сообщении по всей стране, поскольку поездам пришлось снизить скорость, чтобы избежать перегрева путей. Не выдерживали и электрические сети, что привело к отключению электроснабжения в пригородах Лондона и Бирмингема.

На этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,4 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ — 42,6 градуса, в Бельгии — 40,6 градуса.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег Великобритания, температура, рекорд, жара

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Источник:

ТАСС

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