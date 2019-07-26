В Великобритании температура воздуха побила все рекорды
В четверг был побит рекорд 2015 года, когда в районе лондонского аэропорта Хитроу температура поднялась до 36,7 градуса
В Великобритании высокая температура, когда-либо отмечавшаяся в Соединенном Королевстве в июле, была зафиксирована в четверг в английском Кембридже, где воздух прогрелся до 38,1 градуса по Цельсию. Об этом сообщила британская метеорологическая служба.
В четверг был побит рекорд 2015 года, когда в районе лондонского аэропорта Хитроу температура поднялась до 36,7 градуса. Самая же высокая летняя температура за всю историю наблюдений была зафиксирована в Соединенном Королевстве в 2003 году и составила 38,5 градуса.
На западе британской столицы в четверг столбик термометра достиг отметки 37,7 градуса.
По данным британских СМИ, аномальная жара стала причиной сбоя в железнодорожном сообщении по всей стране, поскольку поездам пришлось снизить скорость, чтобы избежать перегрева путей. Не выдерживали и электрические сети, что привело к отключению электроснабжения в пригородах Лондона и Бирмингема.
На этой неделе во многих европейских странах были побиты температурные рекорды. Так, в четверг столбик термометра в Париже достиг отметки 42,4 градуса по Цельсию, в Нидерландах была зафиксирована температура 40,4 градуса, в ФРГ — 42,6 градуса, в Бельгии — 40,6 градуса.
Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.
Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса.
Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.
Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.
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