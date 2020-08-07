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На Европу идет тропическое "пекло": где будет жарче всего

7 августа, 13:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Синоптики ряда стран прогнозируют новые температурные рекорды

В Западной Европе, где из-за жары резко подскочила стоимость газа, погода может установить новые рекорды температуры воздуха.

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В частности, как сообщает радиостанция RTL, в ближайшие дни Франция столкнется с тропическим зноем, а более 40 департаментов уже объявили повышенный уровень опасности.

Пик температуры – до 42 градусов – придется на вечер пятницы, 7 августа. При этом в Париже и столичном регионе прогнозируют до 35 градусов.

Англичан тоже призвали готовиться – 7 августа может стать самым жарким днем не только этого года, но и за всю историю метеорологических наблюдений, побив прошлогодний рекорд. В частности, по данным Sky News, в Лондоне и на юго-востоке Англии ожидается больше 37 градусов.

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А вот в Бельгию, где со вчерашнего дня объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности, экстремальная жара придет на выходных – в субботу местами ожидается до 37 градусов, сообщает la Libre. В ряде регионов температура может подняться на 14 градусов выше среднего показателя за август.

До 32 градусов на выходных ожидают и в Нидерландах, а также в Амстердаме, в частности.

Стоит отметить, что Украина в этом плане от Европы не отстает – страну накрыл антициклон, принеся сухую и жаркую погоду.

Напомним, что в прошлом году Европа тоже изнемогала от жары. Как справлялись с этим во Франции, смотрите в видеосюжете:

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Бельгия Великобритания Нидерланды Франция погода Европа жара зной
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