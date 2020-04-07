На кислородной терапии: стали известны подробности лечения Бориса Джонсона

В канцелярии британского правительства сообщили, что диагноз "пневмония" премьер-министру не поставлен

Состояние госпитализированного с COVID-19 премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остается стабильным, он пребывает в добром расположении духа, сообщает телерадиокорпорация BBC со ссылкой на канцелярию британского правительства.

Как сообщили на Даунинг-стрит, 10, премьер находится на обычной кислородной терапии, он дышит без помощи каких-либо приспособлений, и ему не требуется никакой механической вентиляции.

Также в канцелярии правительства сообщили, что диагноз "пневмония" премьер-министру не поставлен.

Тем временем в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что переговоры ЕС и Великобритании об отношениях после выхода этой страны из состава сообщества (Brexit) продолжаются, несмотря на болезнь британского премьера.

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Он подчеркнул, что Джонсон напрямую в переговорах и не должен быть задействован, так как они ведутся в удаленном режиме между командами главных переговорщиков ЕС и Великобритании – Мишеля Барнье и Дэвида Фроста.

"На прошлой неделе состоялась серия консультаций команд переговорщиков по некоторым техническим моментам. В понедельник представитель Еврокомиссии провел переговоры с Дэвидом Фростом. Контакты обязательно продолжатся на этой неделе, - сказал Мамер. – На следующей неделе Барнье и Фрост обсудят календарь дальнейших переговоров".

ЕС и Великобритания должны завершить переговоры о будущем соглашении до конца этого года.

В понедельник, 6 апреля, Барнье, который ранее также заразился коронавирусом, но перенес болезнь в легкой форме, без госпитализации, пожелал скорейшего выздоровления Джонсону, состояние которого ухудшилось. Британская газета Daily Mail выпустила 28 марта статью, в которой высказала предположение, что Джонсон мог подхватить вирус именно от Барнье.

О положительном результате теста Джонсона на коронавирус стало известно около 10 дней назад. В воскресенье он был госпитализирован, а в понедельник, по сообщению канцелярии главы правительства, его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии.

Ранее новости "Сегодня" писали, что Лондон уличил российские СМИ в распространении дезинформации о состоянии здоровья Бориса Джонсона.

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