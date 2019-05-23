На козырьке, как на диване: римлянин очень необычно спасся от пожара
Итальянцу ничего не оставалось, кроме как лежать и наблюдать, как горит его имущество
Бетонный карниз шириной менее полуметра спас жизнь жителю Рима, где перед Новым годом 200 автобусов заблокировали центр города.
В доме мужчины, на третьем этаже, произошел пожар. Но ни спуститься по лестнице, ни прыгнуть он не мог – расстояние до земли было слишком большим.
Поэтому римлянин удобно устроился на бетонном выступе и лежа ждал пожарных, пока из окна в буквальном смысле вырывались языки пламени.
Спасательная бригада прибыла уже через несколько минут и сняла погорельца с карниза целым и невредимым.
Напомним, ранее в этом году в Италии сгорел школьный автобус – водитель-сенегалец угнал транспортное средство, около Милана высадил детей, которые в нем находились, и поджег его. Свой поступок нарушитель назвал протестом против гибели мигрантов, которые пытаются добраться из Африки в Европу через Средиземное море.
Кроме того, прошлым летом на трассе в итальянской Болонье вспыхнул мощный пожар. Возгоранию предшествовал взрыв грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества. В результате аварии погибли два человек и еще около 70 пострадали.
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