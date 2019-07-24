На курорт Грузии обрушился мощный шторм

На побережье уже пятый день подняты красные флажки

Фото: AFP

На черноморском побережье города Поти, Грузия, запрещено купаться из-за шторма, сообщает Общественное телевидение Грузии. Об этом передают Новости-Грузии.

На побережье уже пятый день подняты красные флажки. Спасатели предполагают, что из-за непогоды запрет на купание в море будет действовать до конца месяца.

Между тем, по данным гидрографической службы министерства экономики и устойчивого развития, к этому времени на Черном море фиксируется шторм в четыре балла. По предварительной информации, штормовая погода продержится до 25 июля.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на прибрежных районах временами ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 25 градусов.

А вот в Европе нужно готовиться к новой рекордной жаре. Ожидается, что в некоторых районах Германии, в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге в четверг температура поднимется до 40 °C. Об этом предупреждают эксперты Всемирной метеорологической организации.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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