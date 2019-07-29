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На курорте в Хорватии разгорелся крупный пожар: идет эвакуация

Сегодня, 15:55

Обуздать лесной пожар возле Шибеника не удается уже три дня - пламя раздувает нестихающий ветер

На курорте в Хорватии разгорелся крупный пожар: идет эвакуация Евросоюз Обуздать лесной пожар возле Шибеника не удается уже три дня - пламя раздувает нестихающий ветер

Вслед за хорватским островом Паг, который в середине месяца охватил масштабный лесной пожар, огонь разгорелся и в городке Шибеник.

Возгорание в расположенном на адриатическом побережье курорте началось еще три дня назад, и с тех пор его никак не удается обуздать – его распространяет нестихающий сильный ветер.

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С пламенем борются более двухсот спасателей, военные и гражданское население. Четверо пожарных получили ожоги. С побережья Адриатического моря эвакуировали полсотни местных жителей и туристов.

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Причину пожара еще выяснить не удалось, но предварительно это могло случиться из-за человеческой халатности.

Напомним, что из-за воцарившейся в Европе жаркой и сухой погоды лесные жары то и дело вспыхивают в разных частях континента. Например, на прошлой неделе центральную Португалию охватило крупное возгорание, которое началось в 200 км от Лиссабона.

Кроме того, мы писали о лесных пожарах во Франции, в результате которых в департаменте Эр на севере страны были уничтожены около 1,5 тысячи гектаров растительности. Впрочем, продвижение огня удалось остановить, а часть очагов потушить.

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Хорватия курорт лесные пожары лесной пожар Адриатическое море

Источник: Сегодня

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