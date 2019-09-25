На молодого украинца в Польше упал мужчина с 18 этажа

18-летнего парня доставили в больницу - он находится при смерти

/ Фото: Pixabay

Спустя несколько дней после жесткого избиения украинского студента в Польше, в Варшаве госпитализировали молодого украинца – он пострадал в результате предполагаемого самоубийство другого мужчины.

О этом сообщает Onet.pl.

Инцидент случился поздно вечером 24 сентября, когда на сидевшего под одной из варшавских многоэтажек 18-летнего украинца с 18-го этажа упал мужчина.

Мотивы последнего не сообщаются, однако, вероятнее всего, речь идет о суициде.

В результате случившегося вероятный самоубийца скончался на месте, а украинца в бессознательном состоянии доставили в больницу. У него диагностировали тяжелые травмы головы, на данный момент врачи борются за его жизнь.

Перед трагедией с пострадавшим украинцем на скамейке сидел еще один человек – он встал за несколько мгновений до происшествия.

Напомним о другом трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.

Мы также писали, что на прошлой неделе на шоссе А4 в Польше произошло два ДТП с участием автобусов на украинских номерах. В результате пострадал один человек.

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