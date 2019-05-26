На пост премьера Великобритании появился еще один претендент

О планах бороться за пост главы правящей партии заявили восемь человек

Фото: REUTERS/Leah Millis. Фото: Flickr

Количество претендентов на пост главы Консервативной партии Великобритании и главы британского правительства увеличилось до восьми. Об этом 26 мая сообщает телеканал Sky News.

Сегодня выдвижение своей кандидатуры анонсировал министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.

Сначала о намерении бороться за пост лидера правящей в стране партии заявили экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Позже аналогичные заявления сделали министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

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Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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