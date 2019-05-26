Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

На пост премьера Великобритании появился еще один претендент

26 мая, 15:19

О планах бороться за пост главы правящей партии заявили восемь человек

Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis. Фото: Flickr

Количество претендентов на пост главы Консервативной партии Великобритании и главы британского правительства увеличилось до восьми. Об этом 26 мая сообщает телеканал Sky News.

Сегодня выдвижение своей кандидатуры анонсировал министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.

Сначала о намерении бороться за пост лидера правящей в стране партии заявили экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Позже аналогичные заявления сделали министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

Читайте также

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, Мэй, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " На пост премьера Великобритании появился еще один претендент". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС готов работать с любым британским премьером – Жан-Клод Юнкер

24 мая, 20:28

Юнкер намерен сохранить контакты с Мэй

Мэй разрыдалась, объявляя об отставке: трогательное видео

24 мая, 17:16

Не сумев совладать с эмоциями, премьер, объявив о своей отставке, удалилась в лондонскую резиденцию в слезах

"С соглашением или без": в Лондоне назвали дату выхода из ЕС

24 мая, 16:42

Борис Джонсон дал понять, что Великобритания готовится к жесткому Brexit

Зеленский назвал Британию "старушкой": посол остроумно ответила

23 мая, 22:37

Посол Соединенного Королевства в Украине Джудит Гоф ответила в Twitter

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Гостюхин признался в двойном гражданстве

У внучки сенатора-олигарха отобрали «победу» в шоу «Голос. Дети»

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз

Кокорин - Мамаев: видео оглашения приговора

5 простых способов продлить молодость кожи

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Сегодня, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зонты не прячьте: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 27 мая сухо будет только в центре и на юге

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Вчера, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

24 мая, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь