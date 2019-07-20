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На Сицилии проснулся вулкан Этна

20 июля, 22:10

Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз

Фото: Getty Images

Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

Об этом сообщает DW.

Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.

Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.

Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию в 11 утра по местному времени.

Напомним, ранее вулкан Агунг начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы. Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.

Вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.


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Тег Италия, вулкан, извержение, Сицилия, этна

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