На Сицилии проснулся вулкан Этна
Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз
Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.
Об этом сообщает DW.
Потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз.
Рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо в пятницу вечером, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано в субботу.
Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию в 11 утра по местному времени.
Напомним, ранее вулкан Агунг начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы. Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.
В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.
Вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Сицилии проснулся вулкан Этна". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии
Ночью над кратером Ключевского можно видеть свечение
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой более километра
Власти продолжают круглосуточно отслеживать его активность
В Папуа – Новой Гвинее началось извержение вулкана
Вулкан Улавун проснулся и "выплюнул" огромный столб пыли