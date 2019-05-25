Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Из-за извержения вулкана на Бали отменили несколько авиарейсов

25 мая, 04:08

Извержение длилось около пяти минут

Фото: Pixabay

Вулкан Агунг начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении, сообщает агентство Associated Press.

Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы.

Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.

Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.

Между тем, местные власти пока не объявляли о повышенном уровне опасности из-за активности Агунга.

Вулкан Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута. Национальной трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тыс. человек.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.

Напомним, что вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.


Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.

Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.

Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бали, вулкан, извержение, отмена, авиарейс

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за извержения вулкана на Бали отменили несколько авиарейсов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Бали произошло извержение вулкана

Сегодня, 02:05

Извержение продолжалось около четырех с половиной минут

Власти уверяют, что активность вулкана возле Мехико не угрожает людям

23 мая, 06:42

Вулкан выбросил столб пара с умеренным содержанием пепла высотой около трех километров

В Японии снова проснулся вулкан Асо

9 мая, 07:59

Асо — один из крупнейших вулканов в Японии и мире

Турист выжил после падения в действующий вулкан: как его спасали

6 мая, 15:16

Спасатели разыскивали попавшего в беду мужчину около двух с половиной часов

Мужчина упал в кратер вулкана на Гавайях

3 мая, 22:45

Упавшим оказался солдат из казарм Скофилда

В Японии произошло новое извержение вулкана

19 апреля, 03:20

Не сообщается о каком-либо ущербе или влиянии на авиасообщение

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Известная певица подала в суд на тренера "Зенита"

В Хмельницкой области поставили на учет довоенный MERCEDES-BENZ

Российская скелетонистка показала "игривые" фото

Украину атаковала мощная стихия: «разрушила дома и забрала жизни»

Археологи-любители обнаружили невероятную находку: «сокровища»

Желатин вместо мази: помощь поврежденным суставам бегунов

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

Один день в Горловке: Жительница показала как выглядит центр

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь