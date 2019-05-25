Из-за извержения вулкана на Бали отменили несколько авиарейсов
Извержение длилось около пяти минут
Вулкан Агунг начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении, сообщает агентство Associated Press.
Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы.
Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.
Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.
Между тем, местные власти пока не объявляли о повышенном уровне опасности из-за активности Агунга.
Вулкан Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута. Национальной трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тыс. человек.
В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.
Напомним, что вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.
Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.
Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.
Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.
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