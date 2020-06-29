На выборах в Польше действующий президент проходит во второй тур

В воскресенье, 28 июня, в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данных экзит-поллов,действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от Гражданской коалиции Рафал Тшасковський проходят во второй тур, который состоится уже 12 июля

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Об этом пишет "Польское радио".

Так, Дуда получил 41,8% голосов, тогда как Тшасковський – 30,4%

Третье место с результатом 13,3% занял Шимон Голавля. Четвертое – Кшиштоф Босак с результатом 7,4%, на пятом месте – Роберт Бедронь с результатом 2,9% , а Владислав Косиняк-Камыш с результатом 2,6% занял шестое место. Всего в выборах приняли участие 11 кандидатов.

Как известно, первый тур президентских выборов в Польше был запланирован на 10 мая. Из-за распространения пандемии коронавируса избирательная кампания почти два месяца была фактически заморожена. Политики и более 70% жителей Польши считали необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок. Минздрав республики рекомендовал отложить голосование на два года, учитывая эпидемию коронавируса.

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Напомним, что в октябре в Польше прошли парламентские выборы, на которых большинство мест – 235 – досталось партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

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