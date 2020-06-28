В Польше начались выборы президента: как проходит голосование

В Польше проходит первый тур президентских выборов, которые планировали провести еще в мае, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Избирательные участки открылись в 7 утра и будут работать до 21:00. После этого будут объявлены результаты экзит-полов.

Из-за пандемии коронавируса выборы проводятся в санитарном режиме. На участок можно зайти только в маске, на входе установлены санитайзеры, ограничено количество людей, которые могут одновременно находится в помещении.

Главными претендентами на победу считаются действующий президент страны Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Чтобы победить уже в первом туре, нужно набрать более 50% голосов. В ином случае будет второй тур, который состоится через две недели.

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Ранее "Сегодня" писали, как коронавирус повлиял на президентские выборы в стране. На момент подачи кандидатами документов в стране уже было зафиксировано полтора-два десятка случаев заболевания COVID-19. Кампания шла своим чередом, а тем временем карантин не был отменен ни 25 марта, ни, как нам уже известно, намного позже. И в стране сперва робко, а затем все громче стали звучать предложения о переносе выборов.

Напомним, что в октябре в Польше прошли парламентские выборы, на которых большинство мест – 235 – досталось партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

А какие решения Варшава приняла для противодействия распространению коронавируса, смотрите в видеосюжете:

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