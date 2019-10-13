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Явка на выборах в Польше стала самой высокой за четыре года

13 октября, 17:43

К 12:00 в Польше проголосовали 18,4% избирателей

/ Фото: AFP

Явка на парламентских выборах в Польше является самой высокой за последние четыре года. Так, по состоянию на 12:00 проголосовали 18,4% избирателей. Для сравнения, в 2015 году по состоянию на 12:00 явка составляла 16,47%. Об этом сообщает Onet.pl.

Также ниже была явка на местных выборах 2018 год и на нынешних выборах в Европарламент (15,61% и 14,39% соответственно).

Как отмечается, явка в восточных воеводствах выше, чем в западных.

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Напомним, согласно обнародованному за неделю до дня выборов опросу, за партию "Право и Справедливость" готовы проголосовать 45,1% поляков.

Вместе с тем на результаты выборов может повлиять явка. В частности, согласно опросу, только 64% ​​потенциальных избирателей PiS собираются идти на участки. Среди оппозиции этот показатель достигает 90-100%.

Также отмечается, что по состоянию на 10:00 по всей Польше произошло 30 избирательных инцидентов.

Напомним, в Украине Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении местных выборов в 86 объединенных территориальных громадах.

Кроме того, мы писали, что проведение выборов на временно оккупированной территории Украины требует законодательного обеспечения. Так считает новый глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

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