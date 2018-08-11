На заводе в британском Солсбери пргремел взрыв

В результате взрыва на заводе военного оборудования, который находится неподалеку от британского Солсбери, погиб один человек, сообщает Sun.

"Пожар был потушен, на месте работает служба скорой помощи. Один человек погиб, второй доставлен в больницу в критическом состоянии", – приводит газета слова представителя полиции.



Завод находится примерно в пяти км от химлаборатории Портон-Даун.

Правоохранители выясняют, что стало причиной взрыва.

Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как уже сообщалось, полиция считает, что для убийства Скрипалей в Британию была отправлена команда из четырех человек.

Представитель американского Госдепартамента сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, что США введут в ближайшие пару недель запрет на поставку России продукции двойного назначения в рамках новых санкций Вашингтона в отношении Москвы, применяемых в связи с делом Скрипалей.