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Нападение на украинцев в Польше: один из пяти обвиняемых сдался полиции

19 февраля, 04:35

Драка в Торуне вылезет боком шести молодчикам

Фото: пресс-служба полиции Польши

Фото: пресс-служба полиции Польши

Получила неожиданное продолжение история в Польше, где семеро местных жителей избили украинцев. На прошлой неделе был задержан несовершеннолетний участник драки в Торуне, а теперь правохранителям сдался и его 22-летний подельник.

Как сообщает местная полиция, подозреваемый сам пришел в участок и сдался копам, когда понял, что его разыскивают.

Парню сразу после задержания предъявили обвинение в применении силы из-за национальной неприязни и участия в избиении. За это ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Дело сразу передали в суд, который принял решение арестовать обвиняемого на три месяца.

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Все еще остаются в бегах четверо участников нападения на украинцев. Как установила полиция, всего их было шестеро, а не семеро, как утверждалось изначально. Дело против несовершеннолетнего участника избиения передали в Семейный суд.

Напомним, в ночь на 9 февраля в центре Торуня несколько молодчиков атаковали группу из пяти прохожих, среди которых оказались двое граждан Украины, а также выходцы из России и Беларуси. Среди потерпевших оказалась также одна женщина.

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Их жестоко избили, при этом нападавшие кричали в адрес потерпевших "J***ć Ukraińców" и "Polska dla Polaków". Больше всего в результате нападения пострадал россиянин, которому понадобилась операция из-за полученной черепно-мозговой травмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше жестоко избили двух украинцев "за мову".

Также сайт "Сегодня" писал, что комитет Совета Европы опубликовал отчет, согласно которому из года в год в Польше растет уровень украинофобии, а украинцы являются одной из самых ущемляемых в стране групп нацменьшинств.

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Источник: Yavp.pl

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