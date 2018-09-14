Настоятель собора Солсбери, который "посещали" Петров и Боширов, им не верит

Сегодня, 18:30

Епископ Николас Холтэм не может подтвердить, что подозреваемые в отравлении Скрипалей посещали его собор

Фото: AFP
Фото: AFP

Настоятель Солсберийского собора епископ Николас Холтэм не может никак подтвердить, что подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии посещали его собор.

Напомним, ранее Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили, что действительно были в городе, но утверждают, что приехали посмотреть на местные достопримечательности.

"Это выглядит неправдоподобным, не так ли?" – прокомментировал он в эфире BBC Radio 4 утверждение мужчин.

Епископ добавил, что ни у него, ни у кого другого нет доказательств, что Петров и Боширов посещали Солсберийский собор.

"Это невозможно доказать", – отметил он.

Холтэм выразил сожаление, что россияне провели в городе лишь два дня.

"Они могли бы изучить собор – посвященное любви к Богу здание, где регулярно проходят службы с целью подъема наших сердец, у которого самый высокий шпиль, где хранится копия касающаяся верховенства права Великой хартии вольностей. Кажется, они не видели ничего из этого, не так ли?" – резюмировал епископ.

Напомним, что в интервью Маргарите Симоньян Петров и Боширов также назвали нелогичной версию о том, они могли провезти с собой флакон духов Nina Ricci, в котором хранился яд "Новичок".

Также, по их словам, лично выступить на телевидении мужчин подтолкнули заявления президента РФ Владимир Путина.
отравление Скрипаля, Солсбери, Руслан Боширов, Александр Петров
Источник:

BBC

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

"Нормальные мужики женские духи не возят": Петров и Боширов прокомментировали версию с Nina Ricci

Вчера, 14:58

Предполагаемые отравители Сергея Скрипаля и его дочери считают нелогичной версию следствия о том, что они везли с собой флакон духов Nina Ricci

Россия

Фото: AFP

"Мы хотели оторваться": подозреваемые в отравлении Скрипалей рассказали свою версию

Вчера, 14:19

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что из-за плохой погоды в Солсбери они пробыли от силы час
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Британия жестко отреагировала на интервью "отравителей Скрипаля"

Вчера, 15:15

Александр Петров и Руслан Боширов остаются главными подозреваемыми в "деле Скрипаля"

Евросоюз

Фото: Flickr

Британия планирует ввести новые санкции против России

6 Сентября, 19:05

Лондон обсудит с НАТО введение новых антироссийских санкций из-за отравления в Солсбери
Загрузка...