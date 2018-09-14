Настоятель собора Солсбери, который "посещали" Петров и Боширов, им не верит

Епископ Николас Холтэм не может подтвердить, что подозреваемые в отравлении Скрипалей посещали его собор

Настоятель Солсберийского собора епископ Николас Холтэм не может никак подтвердить, что подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии посещали его собор.

Напомним, ранее Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили, что действительно были в городе, но утверждают, что приехали посмотреть на местные достопримечательности.

"Это выглядит неправдоподобным, не так ли?" – прокомментировал он в эфире BBC Radio 4 утверждение мужчин.

Епископ добавил, что ни у него, ни у кого другого нет доказательств, что Петров и Боширов посещали Солсберийский собор.

"Это невозможно доказать", – отметил он.

Холтэм выразил сожаление, что россияне провели в городе лишь два дня.

"Они могли бы изучить собор – посвященное любви к Богу здание, где регулярно проходят службы с целью подъема наших сердец, у которого самый высокий шпиль, где хранится копия касающаяся верховенства права Великой хартии вольностей. Кажется, они не видели ничего из этого, не так ли?" – резюмировал епископ.

Напомним, что в интервью Маргарите Симоньян Петров и Боширов также назвали нелогичной версию о том, они могли провезти с собой флакон духов Nina Ricci, в котором хранился яд "Новичок".

Также, по их словам, лично выступить на телевидении мужчин подтолкнули заявления президента РФ Владимир Путина.