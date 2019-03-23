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НАТО планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США

Сегодня, 07:36

На объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы

Фото: Pixabay
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/5b5/5c48645b5d3d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/5b5/5c48645b5d3d9.jpg Евросоюз На объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы

Североатлантический альянс намерен построить в польском Повидзе объект, где будет хранится американская военная техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам газеты Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

Как отметил Столтенберг, на данном объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в 260 млн долларов.

"Это показывает, как близко мы работаем с США", - приводятся в материале слова Столтенберга о данных планах. Он также констатировал, что объект требуется "для укрепления расширившегося присутствия США в Польше".

Как следует из публикации, в общей сложности таких объектов для хранения американских вооружений будет пять – один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они предназначены для того, чтобы позволить быстрее развернуть американские войска в Европе.

Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.

Напомним, в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.

Позже глава МИД республики Яцек Чапутович рассказывал, когда в стране появится военная база США. По его словам, есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию.

В феврале текущего года посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер подтвердил, что США отправят в Польшу дополнительные войска.

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Тег Польша, НАТО, военная база

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Источник:

ТАСС

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