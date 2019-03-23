НАТО планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США
На объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы
Североатлантический альянс намерен построить в польском Повидзе объект, где будет хранится американская военная техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам газеты Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.
Как отметил Столтенберг, на данном объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в 260 млн долларов.
"Это показывает, как близко мы работаем с США", - приводятся в материале слова Столтенберга о данных планах. Он также констатировал, что объект требуется "для укрепления расширившегося присутствия США в Польше".
Как следует из публикации, в общей сложности таких объектов для хранения американских вооружений будет пять – один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они предназначены для того, чтобы позволить быстрее развернуть американские войска в Европе.
Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.
Напомним, в начале марта польский лидер Анджей Дуда сделал заявление по расширению присутствия НАТО в Польше. Он хочет не только постоянного присутствия войск Альянса на своей территории, но и побольше учений.
Позже глава МИД республики Яцек Чапутович рассказывал, когда в стране появится военная база США. По его словам, есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию.
В феврале текущего года посол США в Варшаве Жоржетта Мосбахер подтвердил, что США отправят в Польшу дополнительные войска.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " НАТО планирует построить в Польше объект для хранения военной техники США". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"