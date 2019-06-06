НАТО потратит на базу в Польше еще сотни миллионов долларов

Речь идет о расширении базы тыла в Подвиджа, где может находиться оборудование Альянса

Фото: REUTERS/Ints Kalnins.

На расширение расположенной в центральной части Польши военной базы НАТО потратят четверть миллиарда долларов.

Как заявил, выступая на Польском телевидении 6 июня, пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский, соответствующее решение приняло руководство Североатлантического альянса после того, как стало известно о намерении Вашингтона перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу.

"Мы говорим о сумме в четверть млрд долларов, 250 млн долларов, которые будут инвестированы в расширение Повидза, расширение тыла, где может находиться оборудование НАТО", — сказал он.

Спыхальский подчеркнул, что "это будет инвестиция НАТО, средства из бюджета НАТО"

Стоит отметить, что в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих, а речь идет именно о базе в местности Повидз в Великопольском воеводстве.

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша выступает за то, чтобы расширение американского военного присутствия в республике "вписывалось" в деятельность НАТО по обеспечению безопасности в Европе.

Кроме того, как сообщалось, Дуда и прежде выступал за расширение присутствия Альянса в своей стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики.

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