НАТО потратит на базу в Польше еще сотни миллионов долларов
Речь идет о расширении базы тыла в Подвиджа, где может находиться оборудование Альянса
На расширение расположенной в центральной части Польши военной базы НАТО потратят четверть миллиарда долларов.
Как заявил, выступая на Польском телевидении 6 июня, пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский, соответствующее решение приняло руководство Североатлантического альянса после того, как стало известно о намерении Вашингтона перебросить дополнительный американский военный контингент в Польшу.
"Мы говорим о сумме в четверть млрд долларов, 250 млн долларов, которые будут инвестированы в расширение Повидза, расширение тыла, где может находиться оборудование НАТО", — сказал он.
Спыхальский подчеркнул, что "это будет инвестиция НАТО, средства из бюджета НАТО"
Стоит отметить, что в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих, а речь идет именно о базе в местности Повидз в Великопольском воеводстве.
Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша выступает за то, чтобы расширение американского военного присутствия в республике "вписывалось" в деятельность НАТО по обеспечению безопасности в Европе.
Кроме того, как сообщалось, Дуда и прежде выступал за расширение присутствия Альянса в своей стране и за увеличение числа учений альянса на территории республики.
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