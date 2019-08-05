в ходе учений подразделения союзников будут отрабатывать возможности тактического передвижения по воздуху

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НАТО проводит военные учения у границ России https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E,%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 2019-08-05T18:40:14+03:00 Евросоюз в ходе учений подразделения союзников будут отрабатывать возможности тактического передвижения по воздуху

Военные учения размещенного в Латвии многонационального батальона НАТО Reaper Raider ("Рипер райдер") стартовали в понедельник в этой балтийской республике. Маневры продлятся до 13 августа, в них будут задействованы американские боевые вертолеты Black Hawk ("Блэкхок"), сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

По данным ведомства, в ходе учений подразделения союзников будут отрабатывать возможности тактического передвижения по воздуху. В маневрах участвуют солдаты дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО, а также военнослужащие армии США при поддержке вертолетов Black Hawk.

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"Цель учений – совершенствование сотрудничества и совместимости боевых групп расширенного присутствия НАТО в Латвии, а также сотрудничества с вооруженными силами США в рамках воздушных операций, демонстрируя единство, обязательства и способность союзников защитить жителей и территорию Латвии от любого рода проявления агрессии", – указали в оборонном ведомстве.

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Напомним, на севере и востоке Украины прошли масштабные двусторонние командно-штабные учения. В ходе учений на севере и востоке Украины отрабатывались различные варианты операций, совершенствовалась управленческая деятельность руководящего состава Сухопутных и Воздушных сил ВСУ.

Кроме этого, в столице Литвы, Вильнюсе, прошли комплексные учения по отражению гибридных атак, в которых принимают участие команды городского коммунального хозяйства и спецслужб.

Ранее в Чернигове бойцы ГСЧС учились действовать в условиях взрыва на нефтебазе.

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