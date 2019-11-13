Потоп в Венеции: появились фото, сведения о погибших и данные об ущербе

В итальянской Венеции произошло серьезное наводнение, которое привело к гибели двух человек и нанесло ущерб в сотни миллионов евро.

Мэрия города уже обратилась к властям страны с просьбой объявить в регионе чрезвычайное положение, сообщает ANSA.

Отметим, что ранее уровень воды на улицах Венеции достиг 1,87 метра. За все время наблюдений лишь раз уровень был выше – 1,94 метра в 1966 году.

По словам мэра Венеции Луиджи Брюгнаро, серьезный ущерб, в частности, был нанесен базилике Святого Марка.

"Нам нужна помощь всех, чтобы пережить следующие несколько дней, которые станут для нас испытанием", – написал мэр в Twitter.

Реклама

По его данным, 78-летний местный житель погиб от удара электрическим током, когда выбирал воду из дома. Еще один человек также умер, возможно, по естественным причинам смерти.

Кроме того, сообщается о том, что три баржи затонули, а гондолы и другие лодки сорвало с причалов. В музее Ка'Пезаро произошел пожар из-за неисправности электропроводки. Почти весь город остается затоплен, хотя уровень воды немного снизился.

Венецианский театр Ла Фениче временно прекратил работу – здание не затопило, вода попала в зону, которая влияет на электрическую и противопожарную системы.

Мэр заявил, что городской совет просит центральную власть объявить в городе чрезвычайное положение. Он обратился к местному населению с просьбой собирать фото- и видеодоказательства ущерба.

"По оценкам, убытки огромны. Речь идет о сотнях миллионов евро. Ведь речь идет не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", – сказал он.

Губернатор провинции Венето Лука Зая заявил, что город столкнулся с "полным апокалиптическим опустошением".

"Я не преувеличиваю: 80% города находится под водой, ущерб трудно постичь", – сказал он.

Ранее сообщалось, что на северные штаты Индии обрушились мощные муссонные ливни. Из-за наводнений и оползней погибли не менее 127 человек.

Напомним, в конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушение зданий и многочисленные несчастные случаи в разных регионах страны.

В частности, в западном индийском штате Махараштра из зоны затопления были эвакуированы 130 тыс. человек. Особенно пострадали округа Колхапур и Сангли. Местные власти обратились за помощью к военным для проведения эвакуации жителей пострадавших регионов.

Кроме того, мы сообщали, что в основном за последнее время муссонные ливни поразили юг страны и западное побережье. В некоторых областях был объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама