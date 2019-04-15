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Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Сегодня, 21:42

В ходе реставрации Собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров

Фото: Getty Images

Вероятной причиной пожара и последующего обрушения шпиля в Соборе Парижской Богоматери могли стать работы по реставрации здания. Об этом сообщает Cnews со ссылкой на парижских пожарных.

В ходе реставрации Собора парижской Богоматери были возведены строительные леса высотою около 100 метров. Работы должны были завершиться в 2022 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное обращение к нации в связи с "ужасным пожаром".

Дональд Трамп в "твиттере" сказал, как ему "ужасно наблюдать за пожаром в Нотр-Даме" и призвал привлечь вертолеты.

Как сообщалось, в Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар.  По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась. На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Позже в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля Собора Парижской Богоматери. 


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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Тег Франция, пожар, Собор Парижской Богоматери

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