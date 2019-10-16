Не менее 74 человек пострадало в ходе акций протеста в Каталонии

В Барселоне к митингу присоединились около 40 тыс. человек

/ Фото: REUTERS/Rafael Marchante

По меньшей мере 74 человека пострадали в испанской Каталонии в ходе акций протеста против вердикта региональным политикам, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.

В течение всего дня в автономной области проходили манифестации, участники которых перекрывали дороги и железнодорожные пути. Вечером состоялись демонстрации во многих городах у зданий представительств правительства Испании. Организаторами акций стали Национальная каталонская ассамблея и организации, которые выступают за выход региона из состава королевства. В Барселоне к митингу присоединились около 40 тыс. человек.

Часть собравшихся начала агрессивно вести себя по отношению к полицейским, обеспечивающим порядок в ходе акции. Молодые люди в масках и капюшонах стали бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки, петарды, банки, ограждения и попытались прорвать полицейское оцепление. В результате сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, применив дубинки и небольшие резиновые снаряды.

Участники акции попытались соорудить баррикады в центре Барселоны, поджигали мусорные контейнеры, разбивали витрины. Сейчас по городу ездят пожарные расчеты, чтобы потушить все возгорания, на улицах каталонской столицы слышны звуки сирен полицейских патрулей и карет скорой помощи. Стражи порядка также применили силу в ходе протестов в Жироне, Льейде, Сабаделе и Таррагоне. Пока сообщается лишь о трех задержанных.

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Ранее сообщалось, что число противников выхода Каталонии из состава Испании превысило количество сторонников независимости региона.

Респондентам был задан вопрос, хотят ли они, чтобы Каталония стала независимым государством. 47,2% опрошенных ответили утвердительно, в то время как 48,6% выступили против разрыва с Испанией. В последний раз число противников выхода региона из состава страны превышало количество сторонников независимости в июне 2017 года в преддверии сепаратистского референдума.

В опросе, который проводился с 30 апреля по 6 мая, приняли участие около тысячи человек.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид называл этот референдум нелегитимным и отказался признавать его результаты. ‪27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В феврале в Испании начался суд над политическими лидерами Каталонии, которые выступали за отделение региона и осенью 2017 года организовали референдум за "независимость" региона.

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