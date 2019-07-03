Немцы бросили на помощь пожарным танки

Власти Германии пытаются ликвидировать масштабный пожар на полигоне

Вертолеты, танки и водометы на борьбу с взрывоопасным пожаром отправила власть Германии. На севере страны, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания горят шестьсот гектаров леса на территории бывшего полигона. Подойти близко пожарные не могут, потому что на полигоне осталось много снарядов. Спасатели эвакуировали жителей четырех близлежащих населенных пунктов. Всего отселили почти тысячу человек. С огнем пожарные борются с воскресенья. Власти считают – причиной стала не жара, а преднамеренный поджог.

Гарь от пожара достигла других федеральных земель — Берлина, Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальт.

Министр охраны окружающей среды Мекленбурга—Передней Померании Тиль Бакхаус назвал пожар крупнейшим в истории федеральной земли.

Напомним, что сильные пожары на юге Франции уничтожили 620 гектаров растительности. Огонь распространился на оливковые рощи и поля. Два сотрудника пожарно-спасательной службы в ходе операции пострадали.

"Сегодня" также сообщали, что этим летом жара в Европе бьет температурные рекорды.

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