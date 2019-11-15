Нет прививки – штраф 2,5 тысячи евро: в Германии приняли жесткий закон

За отсутствие прививки от кори – штраф 2,5 тысячи евро. Такие строгие меры для борьбы с эпидемией введут в следующем году в Германии. Соответствующий проект закона накануне поддержали в Бундестаге. Родители решили обязать вакцинировать детей. Иначе придется платить штраф, и детей не допускать в детсады. Такое же наказание коснется и персонала учебных заведений, жителей и работников приютов для беженцев и больниц.

Напомним, проблема кори встала перед миром очень остро в 2019 году. Так с начала года корью в мире заболели в три раза больше людей, чем в 2018-м. ВОЗ информировала мир о том, что 182 страны информировали, что с 1 января по 31 июля они зарегистрировали 364 808 заболевших корью.

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В конце лета в Бразилии зафиксировали первую за 23 года смерть от кори. Не привитый от заболевания 42-летний мужчина скончался в одной из городских больниц 17 августа. Его лечение осложнялось тем, что у пациента отсутствовала селезенка.

В то же время новости "Сегодня" писали о том, что корь в Украине не отступает. Было зафиксировано более 200 заболевших за неделю. Тогда Министерство здравоохранения заявило о том, что с начала года корью заболели более 57 тысяч человек, умерли от осложнений 18.

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