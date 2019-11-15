Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Нет прививки – штраф 2,5 тысячи евро: в Германии приняли жесткий закон

15 ноября, 16:22

Бундестаг идет на жесткие меры для борьбы с эпидемией кори

За отсутствие прививки от кори – штраф 2,5 тысячи евро. Такие строгие меры для борьбы с эпидемией введут в следующем году в Германии. Соответствующий проект закона накануне поддержали в Бундестаге. Родители решили обязать вакцинировать детей. Иначе придется платить штраф, и детей не допускать в детсады. Такое же наказание коснется и персонала учебных заведений, жителей и работников приютов для беженцев и больниц.

Напомним, проблема кори встала перед миром очень остро в 2019 году. Так с начала года корью в мире заболели в три раза больше людей, чем в 2018-м. ВОЗ информировала мир о том, что 182 страны информировали, что с 1 января по 31 июля они зарегистрировали 364 808 заболевших корью.

Реклама

В конце лета в Бразилии зафиксировали первую за 23 года смерть от кори. Не привитый от заболевания 42-летний мужчина скончался в одной из городских больниц 17 августа. Его лечение осложнялось тем, что у пациента отсутствовала селезенка.

В тренде
"Барыш века": эксперт объяснил, чем грозит России передача военных технологий Индии
Российский танк Т-90МС / Фото: militaryarms.ru

В то же время новости "Сегодня" писали о том, что корь в Украине не отступает. Было зафиксировано более 200 заболевших за неделю. Тогда Министерство здравоохранения заявило о том, что с начала года корью заболели более 57 тысяч человек, умерли от осложнений 18.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Германия прививки корь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Польша наложила рекордный штраф на партнера
Польша наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2" (обновлено)Экономика
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробности
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробностиЕвросоюз
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видео
В Северной Ирландии мужчины искали потерянное кольцо, а нашли клад: видеоЕвросоюз
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться Украине
Франция Макрона: куда движется Республика и к чему готовиться УкраинеЕвросоюз
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видео
В страшном ДТП в Словакии погибло 13 детей: появились фото и видеоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...