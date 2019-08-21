Корь в Украине не отступает: более 200 заболевших за неделю

С начала года корью заболели более 57 тысяч человек, умерли от осложнений 18

Фото: amicopediatra.it

В Украине на минувшей неделе корью заболели еще 203 человека.

Об этом сообщается в Twitter Министерство здравоохранения.

"Корь не отступает: за минувшую неделю заболели еще 203 человека – 138 взрослых и 65 детей", - говорится в сообщении.

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Согласно информации на сайте Минздрава, с 10 по 16 августа больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (33 взрослых и 6 детей), Киевской (18 взрослых и 4 ребенка), Одесской (7 взрослых и 5 детей), Черновицкой (4 взрослых и 8 детей) и Харьковской (9 взрослых и 2 ребенка) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 по 16 августа 2019) корью заболели 57301 человек – 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек.

В течение вспышки, с лета 2017 года, корью болели более 115 тысяч человек, 39 из них умерли.

В Минздраве напомнили, что временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах, а с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.

Напомним, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

В Киеве же за первые шесть месяцев 2019 года корью заболели 5000 человек, из которых почти 3000 – взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течение болезни. При этом в этом году от кори умерло двое взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

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