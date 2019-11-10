Новая глава Еврокомиссии рассказала, как Brexit сплотил ЕС

Brexit не стал началом беззакония и процесса развала Европейского союза

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/ANF

Выход Великобритании из ЕС еще сильнее сплотил его членов и показал, что они имеют в лице Евросоюза. Такое мнение высказала будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Совершенно ясно, мы все сожалеем о том, что наши британские друзья хотят нас покинуть, но опыт Brexit многим сомневающимся в ЕС открыл глаза на то, что они имеют в лице ЕС", - сказала фон дер Ляйен.

"Brexit не стал, как казалось, началом беззакония, процесса развала Европейского союза, напротив", – отметила она.

"Как бы это ни звучало парадоксально, шок от Brexit еще сильнее нас сплотил", - полагает будущая глава Еврокомиссии.

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Ранее действующий глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал, что во время кампании за выход Великобритании из Евросоюза звучало много лживой информации в адресс Брюсселя, в том числе со стороны нынешнего британского премьера Бориса Джонсона.

"Европейская комиссия еще менее популярна в Великобритании, чем на континенте. Я решил не вмешиваться. Глядя на это сегодня, я думаю, что это было большой ошибкой. Так много лжи было сказано, в том числе нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном", - сказал Юнкер.

Он добавил, что Еврокомиссия решила не вмешиваться по совету тогдашнего британского премьера Дэвида Кэмерона, который опасался, что вмешательство Брюсселя может иметь неприятные последствия. Юнкер также возложил вину за результат референдума 2016 года (о Brexit) на проевропейских политиков, в частности на Тони Блэра.

Напомним, Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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