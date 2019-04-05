"Новозеландский стрелок" оказался связан с расистами во Франции
Брентон Таррант перевел на счета ультраправой организации "Идентификация поколения" 2,2 тыс. евро
"Крайстчерчский стрелок", гражданин Австралии Брентон Таррант финансово поддерживал французское ультраправое движение "Идентификация поколения" (Génération identitaire), которое придерживается идей "превосходства белой расы".
Как сообщили на закрытом брифинге Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) 5 апреля, в сентябре 2017 года он совершил четыре пожертвования на счет организации общей суммой 2,2 тыс. евро.
"Идентификация поколения" – организация, возникшая в 2012 году во Франции, и которая за последние семь лет распространилась на другие европейские страны.
Также оказалось, что, путешествуя по Европе, в ноябре прошлого года он посещал популярный среди туристов замок Нойшванштайн, который расположен недалеко от австрийской границы.
В BKA утверждают, что немецких депутатов уже уведомили о расследовании связей террориста в Германии.
Напомним, как стало известно ранее, что Таррант также посещал Австрию, после чего от человека с такой фамилией на счетах местного Идентаристского движения обнаружили "непропорционально большое пожертвование".
Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.
Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и совершил стрельбу. В результате случившегося погибли более полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Новозеландский стрелок" оказался связан с расистами во Франции". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии
В частности, Facebook планирует ограничить возможность вести трансляции для тех пользователей, которые уже нарушали правила соцсети
Теракт в мечетях Новой Зеландии: стрелку предъявят обвинения в 50 убийствах
Брентон Таррант должен предстать перед судом Крайстчерча 5 апреля
В Австрии запретят движение, которое финансировал стрелок из Крайстчерча
Австрийский канцлер Себастьян Курц призывает не допускать терпимости к опасным идеологиям
В Новой Зеландии прошла панихида по жертвам расстрела
Национальную поминальную службу посетили около тысячи человек, в том числе и глава правительства