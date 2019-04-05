"Новозеландский стрелок" оказался связан с расистами во Франции

Брентон Таррант перевел на счета ультраправой организации "Идентификация поколения" 2,2 тыс. евро

Фото: Reuters/Mark Mitchell.

"Новозеландский стрелок" оказался связан с расистами во Франции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/722/bf2/5ca722bf2e351.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/722/bf2/5ca722bf2e351.jpg 2019-04-05T12:47:18+03:00 Евросоюз Брентон Таррант перевел на счета ультраправой организации "Идентификация поколения" 2,2 тыс. евро

"Крайстчерчский стрелок", гражданин Австралии Брентон Таррант финансово поддерживал французское ультраправое движение "Идентификация поколения" (Génération identitaire), которое придерживается идей "превосходства белой расы".

Как сообщили на закрытом брифинге Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) 5 апреля, в сентябре 2017 года он совершил четыре пожертвования на счет организации общей суммой 2,2 тыс. евро.

"Идентификация поколения" – организация, возникшая в 2012 году во Франции, и которая за последние семь лет распространилась на другие европейские страны.

Также оказалось, что, путешествуя по Европе, в ноябре прошлого года он посещал популярный среди туристов замок Нойшванштайн, который расположен недалеко от австрийской границы.

В BKA утверждают, что немецких депутатов уже уведомили о расследовании связей террориста в Германии.

Напомним, как стало известно ранее, что Таррант также посещал Австрию, после чего от человека с такой фамилией на счетах местного Идентаристского движения обнаружили "непропорционально большое пожертвование".

Кроме того, сообщалось, что Служба безопасности Великобритании расследуется возможную связь подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, поскольку Брентон Таррант призывал убит градоначальника Лондона Садика Хана.

Как мы уже писали, после дневной молитвы 15 марта вооружившись огнестрельным оружием, Брентон Таррант ворвался в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и совершил стрельбу. В результате случившегося погибли более полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

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