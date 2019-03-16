Разведка MI5 проверяет связь новозеландского стрелка с британскими экстремистами

Стрелок из Новой Зеландии призвал своих последователей убить мэра Лондона Садика Хана

Фото: AFP

Разведка MI5 проверяет связь новозеландского стрелка с британскими экстремистами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b73/f80/5c8b73f80fa12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b73/f80/5c8b73f80fa12.jpg 2019-03-16T15:36:00+02:00 Другие страны Стрелок из Новой Зеландии призвал своих последователей убить мэра Лондона Садика Хана

Служба безопасности Великобритании (MI5) проводит расследование относительно возможных связей подозреваемого в нападении на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, сообщает газета The Times.

"MI5 проводит расследование связей террористов (со стрелком из Новой Зеландии – Ред.) после того, как он призвал своих последователей убить мэра Лондона Садика Хана", - пишет в субботу, 16 марта, издание.

Напомним, что по обвинению в атаке на выходе из мечети были задержаны двое мужчин и одна женщина. 28-летний австралиец Брентон Харрис Таррант был заключен под стражу до 5 апреля, двое других пока находятся в СИЗО. А один из подозреваемых в теракте оказался невиновным.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Кроме того, мы писали, что жертвами теракта стали не менее 49 человек и еще 48 потерпевших были доставлены в больницы.

Как мы уже писали, свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче также выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и многие другие страны осудили атаку.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах стрельбы в мечетях Крайстчерча. Кроме того, он осудил и призвал покинуть парламент сенатора Фрейзера Аннинга, который возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман.

Также сообщалось, что ряд украинских политиков, а также МИД выразили свои соболезнования и поддержку потерпевшим в Крайстчерче.

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