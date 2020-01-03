Новый теракт во Франции: есть раненые, террориста убили

Французские правоохранители расследуют предполагаемую террористическую атаку в пригороде Парижа, в котором минувшей осенью исламист напал на префектуру полиции.
Инцидент случился днем 3 января в городе Вильжюиф к югу от французской столицы, где в парке мужчина с ножом набросился на прохожих.
Как передает BFMTV, злоумышленник успел ранить четырех человек, прежде чем его застрелили полицейские.
По данным СМИ, у одного из пострадавших остановилось сердце, однако официальных данных о жертвах нападения пока не поступало.
В управлении парижской полиции подтвердили проведение операции в парке От-Брюйер.
Начато расследование, не исключается террористическая версия случившегося, поскольку по неподтвержденным данным во время атаки мужчина кричал "Аллах Акбар!"
Напомним, несколько месяцев назад в пригороде французского Лиона произошел другой теракт – двое неизвестных мужчин напали с ножами и шампуром на прохожих в районе станции метро. От полученных ранений пострадавший 19-летний парень скончался на месте.
А в апреле сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали в центральной части страны 31-летнего мужчину, который подозревается в планировании нападения на детский сад.
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