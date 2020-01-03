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Новый теракт во Франции: есть раненые, террориста убили

3 января, 16:51

Мужчина с ножом атаковал прохожих в парке, крича при этом "Аллах Акбар"

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Французские правоохранители расследуют предполагаемую террористическую атаку в пригороде Парижа, в котором минувшей осенью исламист напал на префектуру полиции.

Инцидент случился днем 3 января в городе Вильжюиф к югу от французской столицы, где в парке мужчина с ножом набросился на прохожих.

Как передает BFMTV, злоумышленник успел ранить четырех человек, прежде чем его застрелили полицейские.

По данным СМИ, у одного из пострадавших остановилось сердце, однако официальных данных о жертвах нападения пока не поступало.

В управлении парижской полиции подтвердили проведение операции в парке От-Брюйер.

Начато расследование, не исключается террористическая версия случившегося, поскольку по неподтвержденным данным во время атаки мужчина кричал "Аллах Акбар!"

Напомним, несколько месяцев назад в пригороде французского Лиона произошел другой теракт – двое неизвестных мужчин напали с ножами и шампуром на прохожих в районе станции метро. От полученных ранений пострадавший 19-летний парень скончался на месте.

А в апреле сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали в центральной части страны 31-летнего мужчину, который подозревается в планировании нападения на детский сад.

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