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Во Франции посреди бела дня атаковали прохожих: есть погибший

1 сентября, 08:53

Двое неизвестных напали с ножами на людей возле метро в пригороде Лиона

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot

В пригороде французского Лиона, где ранее в этом году прогремел взрыв, произошел теракт, в результате которого один человек погиб.

Днем 31 августа двое неизвестных мужчин напали с ножами и шампуром на прохожих в районе одной из станций метро.

Впоследствии одного из злоумышленников задержали, но другого пока что обнаружить не удалось.

В результате полученных ранений пострадавший 19-летний парень скончался на месте. Кроме того, девять человек были госпитализированы, из которых трое находятся в тяжелом состоянии.

Остальные подробности, такие как мотивация и национальность преступников, остаются неизвестными.

Дело расследует прокуратура Лиона, а за ходом расследования следит Национальная антитеррористическая прокуратура.

Напомним, в прошлом месяце в немецком Штутгарте, который традиционно считается одним из самых безопасных в Германии, задержали иммигранта, который прямо на улице зарубили мечом другого мужчину.

Кроме того, в августе в Австралии тоже случилась атака: мужчина с мачете набросился на людей в центре Сиднея. В результате одна женщина была ранена. Навредить другим злоумышленнику помешали сами очевидцы – задержали его, обороняясь всевозможными подручными средствами.

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Франция теракт терроризм атака Лион

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