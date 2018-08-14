Обрушение моста в Генуе: количество погибших возросло

Сегодня, 16:29

В результате инцидента погибли уже 22 человека

В результате обрушения моста в итальянской Генуе погибли не менее 22 человек. Об этом во вторник, 14 августа, сообщил заместитель министра инфраструктуры и транспорта страны Эдоардо Рикси.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погибли как минимум 20 человек. Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое.

Как известно, в Генуе обвалился автомобильный мост длиной около 100 метров и рухнул на находившиеся под ним здания. Сейчас движение по проходившей по нем магистрали перекрыто в обоих направлениях.

В момент обрушения на мосту находились около 20 машин. К настоящему времени из-под завалов извлекли двух выживших. Спасательная операция продолжается.

На фотографиях и видеокадрах с места происшествия видно, что среди бетонных обломков лежат сплющенные автомобили. Обрушение произошло преимущественно над железнодорожными путями, однако обломки зацепили расположенные поблизости жилые дома.

Также в России смыло мост, носящий неофициальный титул самого опасного в стране. Мост составлял более 500 метров в длину и соединял через реку Витим с "большой землей" расположенный неподалеку поселок Куанда. 
Италия, мост, падение, погибшие, Генуя
Источник:

ТАСС

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