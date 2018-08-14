Будто молния ударила: очевидец рассказал, как падал мост в Генуе

Один из водителей, который избежал падения с генуэзского моста, рухнувшего во вторник, рассказал журналистам о том, как произошла катастрофа. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

"Я видел это собственными глазами. Мост обрушился в каких-то 20 метрах (от машины)", – заверил журналистов водитель по имени Риччи, который ехал по мосту в момент обрушения.

"Я под впечатлением – я видел, как все рухнуло просто сверху вниз, как будто молния ударила, – рассказал он. – Сначала рассыпалась центральная колонна (одна из опор моста), потом все остальное". Издание уточняет, что сейчас местные власти проверяет версию о молнии. Известно, что на момент трагедии в Генуе шел дождь.

Как сообщалось, во вторник в Генуе обвалился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Уже подтверждена информация о более 20 погибших.

Весь мир обошло фото грузовика, который успел остановиться прямо перед обвалом. В то же время, неизвестно, идет ли речь о водителе именно этого авто, ведь рядом с зоной трагедии было много автомобилей.

Часть моста Моранди длиной около 100 метров обвалилась сегодня около полудня. По предварительным данным, упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота – 90 метров.