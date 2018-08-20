Обрушение моста в Генуе: Трамп предложил Италии помощь

Президент США Дональд Трамп в понедельник в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил помощь в ликвидации последствий обрушения автомобильного моста близ итальянского города Генуя. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп сегодня утром разговаривал (по телефону) с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, выразил соболезнования и предложил помощь в связи с обрушением моста в Италии на прошлой неделе", – говорится в распространенном заявлении.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем. Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.

Как сообщалось, молдаванин Евгений Бабин и украинка Наталья Елина, которые пострадали при обрушении моста в итальянской Генуе, записали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.



