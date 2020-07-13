Очень далеки от этого: глава МИД о перспективах въезда в Шенген для украинцев

Въезд в Шенгенскую зону станет доступен украинцам лишь когда показатели по стране будут равны средним показателям по ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называет цифры по заболеваемости коронавирусом в Украине "неутешительными". При этом, въезд в Шенгенскую зону станет доступен украинцам лишь когда показатели по стране будут равны средним показателям по ЕС. Такими прогнозами глава МИД Украины поделился в интервью сайту "Сегодня".

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Министр также подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом одних лишь действий власти недостаточно, каждый гражданин должен проявить ответственность.

"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных на 100 тыс. населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 тыс. населения. О снятии ограничений на въезд в Шенгенскую зону мы сможем говорить после того, как показатель в Украине будет или равен среднему по ЕС, или будет меньше. Это ключевое требование. Как я уже назвал цифры, вы видите, что пока мы, к сожалению, очень далеки от этого. Поэтому все в руках исключительно нас самих. И здесь не только власть, но каждый гражданин сейчас должен вести себя ответственно, чтобы сдерживать распространение коронавируса", – рассказал Кулеба.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, на днях Хорватия, которая одна из немногих открыла свои границы для украинцев, ввела обязательную 14-дневную самоизоляцию. С 15 июля полный запрет на въезд украинцев вводит Венгрия, которая до этого позволяла транзит.

Подробно о том, какие страны открыты на въезд для украинцев, сайт "Сегодня" писал в статье "Отпуск за границей: как поехать на море в Хорватию и почему после Египта нужен карантин".



Видео: МИД Украины

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