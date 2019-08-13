Одна из стран Евросоюза опять обвинила Россию в хакерской атаке

Не прошло и года после декабрьской атаки на инфраструктуру министерства иностранных дел Чехии, как российские спецслужбы заподозрили в новой хакерской атаке.
13 августа в чешской Национальной службе по вопросам кибер- и информационной безопасности сообщили, что в июне хакеры иностранного государства атаковали компьютеры МИД.
Высокопоставленные источники из области дипломатии и безопасности заявили чешским СМИ, что за атакой стоит ГРУ – военная разведка РФ.
На этом фоне глава парламентской фракции STAN Вит Ракушан обвинил Москву в ведении "гибридной войны" против Праги и потребовал созвать заседание парламентского комитета по вопросам безопасности.
В трендеВ новом сезоне "Гучної справи", который стартует на канале "Украина" 14 августа, раскроются детали задержания украинки в Грузии
"Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ, говорят дипломатические источники … Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, это шпионаж не должно оставаться без ответа", – заявил он.
Напомним, что в марте министерство обороны Испании также сообщило, что неназванная "иностранная держава" осуществила хакерскую атаку на внутреннюю компьютерную сеть ведомства.
Помимо того, ранее в этом году компания Microsoft выявила связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, которые занимают критическую позицию в отношении России.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк