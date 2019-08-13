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Одна из стран Евросоюза опять обвинила Россию в хакерской атаке

Сегодня, 18:20

Чехия пока что неофициально, но винит ГРУ в очередной кибератаке на МИД

/ Фото: Pixabay

Не прошло и года после декабрьской атаки на инфраструктуру министерства иностранных дел Чехии, как российские спецслужбы заподозрили в новой хакерской атаке.

13 августа в чешской Национальной службе по вопросам кибер- и информационной безопасности сообщили, что в июне хакеры иностранного государства атаковали компьютеры МИД.

Высокопоставленные источники из области дипломатии и безопасности заявили чешским СМИ, что за атакой стоит ГРУ – военная разведка РФ.

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На этом фоне глава парламентской фракции STAN Вит Ракушан обвинил Москву в ведении "гибридной войны" против Праги и потребовал созвать заседание парламентского комитета по вопросам безопасности.

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"Чешский МИД вновь атакован хакерами из российского ГРУ, говорят дипломатические источники … Я призываю немедленно созвать комитет по безопасности, это шпионаж не должно оставаться без ответа", – заявил он.

Напомним, что в марте министерство обороны Испании также сообщило, что неназванная "иностранная держава" осуществила хакерскую атаку на внутреннюю компьютерную сеть ведомства.

Помимо того, ранее в этом году компания Microsoft выявила связанную с российским правительством операцию, направленную против влиятельных аналитических центров, которые занимают критическую позицию в отношении России.

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