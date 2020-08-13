Одного из самых разыскиваемых преступников в мире ищет Интерпол

Интерпол и Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) объявили в международный розыск бывшего члена совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Яна Марсалека.

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В распространенном в среду сообщении БКА отмечается, что Марсалек подозревается в том, что "самое позднее в 2015 году" вместе с другим менеджером Wirecard искусственно "завысил балансовый итог и объем оборота Wirecard AG, чтобы сделать привлекательнее компанию для инвесторов и клиентов", передает ТАСС.

По данным следствия, из-за этого банки Германии, Японии и прочие инвесторы вложили свои средства в фирму. Речь идет "о деньгах в размере примерно 3,2 млрд евро", говорится в сообщении БКА. В ведомстве отметили, что в связи с банкротством компании они, "скорее всего, по большей части потеряны".

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Ранее польские пограничники задержали при попытке въехать в страну украинца, который был объявлен в международный розыск. Мужчину задержали в пешеходном пункте пропуска "Медыка". При прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной службы обнаружили, что украинец находится в базе Интерпола. Согласно информации в базах данных, Интерпол больше 10 лет разыскивал 50-летнего украинца, в отношении которого в 190 странах мира была выдана "красная карточка". Его подозревают в убийстве и растрате имущества в Украине.

Также стали известны новые подробности разоблачения хакера в Ивано-Франковской области, известного под ником Sanix.

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