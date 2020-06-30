Разыскивали в 190 странах: в Польше задержан опасный украинец

Польские пограничники, которые ранее выписали гражданину Украины огромный штраф, задержали при попытке въехать в страну другого украинца, который был объявлен в международный розыск.

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Как сообщает польский телеканал tvn24, мужчину задержали в пешеходном пункте пропуска "Медыка". При прохождении паспортного контроля сотрудники пограничной службы обнаружили, что украинец находится в базе Интерпола.

"Согласно информации в базах данных, Интерпол больше 10 лет разыскивал 50-летнего украинца, в отношении которого в 190 странах мира была выдана "красная карточка". Его подозревают в убийстве и растрате имущества в Украине", – заявила 29 июня пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.

"Красная карточка" Интерпола выдается в отношении лиц, объявленных в розыск за действия, которые считаются преступлением в большинстве стран мира.

Данная санкция предполагает экстрадицию. Это и будет ждать украинца – сейчас он арестован, его дальнейшую судьбу решит суд.

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Напомним, в прошлом году в "Медыке" остановили украинцев, у которых обнаружили незадекларированные деньги – около 5 миллионов гривен наличными.

А ранее в этом году на границе с Польшей был арестован украинец, который пытался подтвердить свою кредитоспособность распечатанными на принтере "долларами".

А о потоке украинцев, который хлынул в Польшу с открытием пешеходного перехода "Шегини"-"Медика", смотрите в видеосюжете:

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