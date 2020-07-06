Одну из украинских "пленниц" в Афинах впустили в ЕС

Греческие пограничники разрешили въезд на территорию страны одной из 17 граждан Украины, которых вечером 4 июля задержали в аэропорту Афин.

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Об этом сообщила "Европейская правда", ссылаясь на посольство Украины в Греции.

Дипломаты объяснили, что счастливицей оказалась студентка из Киева Анна Левковская, которая ехала на учебу во Францию через Грецию – это является случаем-исключением, разрешающим въезд в страны Шенгена в условиях пандемии коронавируса.

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"Сейчас с представителем французской полиции в Греции выясняется вопрос о наличии оснований для дальнейшего путешествия А. Левковской во Францию", – отметили в посольстве, добавив, что консул продолжает работать в отношении и других украинцев, которые оказались в беде.

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Напомним, два дня назад группу украинцев, которые прилетели в Афины двумя рейсами из Киева, задержали во время прохождения паспортного контроля и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта, где они провели уже вторую ночь.

В МИД Украины возлагают ответственность за случившееся на авиаперевозчиков, и поручили им заняться обеспечением питания и транспортировки граждан обратно в Украину.

Их депортация назначена на 7 июля, но в таком случае украинцам грозит многолетний запрет на въезд в страны ЕС.

Смотрите видео о том, как украинцы выживают в афинском изоляторе:

Видео: "Сегодня"

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