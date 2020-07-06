Українська
$ 27,17
30,51
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Одну из украинских "пленниц" в Афинах впустили в ЕС

6 июля, 12:59

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Греческие правоохранители разрешили Анне Левковской въехать в ЕС

Греческие пограничники разрешили въезд на территорию страны одной из 17 граждан Украины, которых вечером 4 июля задержали в аэропорту Афин.

Реклама

Об этом сообщила "Европейская правда", ссылаясь на посольство Украины в Греции.

Дипломаты объяснили, что счастливицей оказалась студентка из Киева Анна Левковская, которая ехала на учебу во Францию через Грецию – это является случаем-исключением, разрешающим въезд в страны Шенгена в условиях пандемии коронавируса.

Читайте также: "Пленники" афинского аэропорта: 17 украинцев провели вторую ночь в изоляторе

"Сейчас с представителем французской полиции в Греции выясняется вопрос о наличии оснований для дальнейшего путешествия А. Левковской во Францию", – отметили в посольстве, добавив, что консул продолжает работать в отношении и других украинцев, которые оказались в беде.

В тренде
Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса
Реклама

Напомним, два дня назад группу украинцев, которые прилетели в Афины двумя рейсами из Киева, задержали во время прохождения паспортного контроля и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта, где они провели уже вторую ночь.

В МИД Украины возлагают ответственность за случившееся на авиаперевозчиков, и поручили им заняться обеспечением питания и транспортировки граждан обратно в Украину.

Их депортация назначена на 7 июля, но в таком случае украинцам грозит многолетний запрет на въезд в страны ЕС.

Смотрите видео о том, как украинцы выживают в афинском изоляторе:

Видео: "Сегодня"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Греция Афины украинцы за границей

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для России
Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для РоссииЕвросоюз
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
На Варшаву обрушились аномальные ливни: фото последствий
На Варшаву обрушились аномальные ливни: фото последствийЕвросоюз
Польша и Хорватия разрешили въезд украинцам, несмотря на запрет ЕС. Но не всем
Польша и Хорватия разрешили въезд украинцам, несмотря на запрет ЕС. Но не всемЕвросоюз
Украинца обматерили в Польше из-за маски: видео
Украинца обматерили в Польше из-за маски: видеоЕвросоюз
ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавируса
ВОЗ внезапно изменила прогноз по второй волне коронавирусаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять