Офицер спас украинскую заробитчанку: удивительная история из Польши

Помимо таких жутких ксенофобских инцидентов, как попытка сжечь квартиру украинских заробитчан в Варшаве, к украинцам в Польше иногда проявляют исключительную участливость.
Патрулируя в Освенциме, местный участковый Лукаш Янушик увидел плачущую женщину, которой предложил свою помощь. Она рассказала ему, что легально приехала в Польшу из Украины и ищет работу.
Участковый связался с владельцем одного из ресторанов, который согласился взять женщину на работу. Кроме того, Лукаш Янушик позвонил нескольким домовладельцам, и одна женщина предложила снять у нее жилье.
"Украинка не ожидала, что разговор с полицейским может в такой степени изменить ее жизнь. Она поблагодарила его за такую исключительную помощь, а офицер пожелал ей удачи на работе, после чего он вернулся к своим официальным обязанностям", – сообщили в комиссариате Освенцима.
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Инцидент случился еще в начале августа, но о поступке Янушика в Освенцимской полиции узнали после того, как он получил благодарность от ресторатора, в котором теперь работает украинка.
Напомним, ранее в польской Гдыне разразился скандал, когда один из ресторанов разместил объявление о поиске поваров, но попросил обращаться "ноль украинцев и других подобных".
Кроме того, мы сообщали о гибели молодого украинца в Польше, которому стало плохо на производстве, но его начальница, вместо помощи, отвезла его в лес умирать.
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