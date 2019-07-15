В Варшаве пытались сжечь квартиру украинцев-заробитчан

Неизвестные закинули "коктейль Молотова" в окно квартиры, где жили три украинских строителя

Фото из подъезда, где живут потерпевшие. Фото: twitter.com/OmzRi.

Правоохранительные органы польской столицы, где ранее открыли мемориальную доску на доме бывшей военной миссии УНР, занимаются расследованием расистского инцидента, жертвами которого стали трое украинских заробитчан.

Как сообщает польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, в ночь с 12 на 13 июля в квартиру украинцев, которые работают на строительстве метро в Варшаве бросили "коктейль Молотова", а стены подъезда исписали оскорблениями в адрес украинских граждан.

Фото: twitter.com/OmzRi

Правозащитники помогли обратиться в полицию и опубликовали письмо потерпевших, которые напомнили о родстве двух народов и о том, что многие поляки так же выехали на заработки за границу, как украинцы выезжают в Польшу.

"Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим для вас станцию метро. Мы приехали "за хлебом" и не хотим получить его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также платя налоги, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и выплачивает пенсии", – пишут потерпевшие.

Фото: twitter.com/OmzRi

Личности пострадавших украинцев пока неизвестны, но свое письмо они подписали, как "Андрей, Богдан и Виталий".

Напомним, прошлой осенью в польском Лодзе задержали четырех молодых поляков по подозрению в нападении на украинца.

Мы также писали о другом, более трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Варшаве пытались сжечь квартиру украинцев-заробитчан". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"