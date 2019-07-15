Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Варшаве пытались сжечь квартиру украинцев-заробитчан

15 июля, 17:54

Неизвестные закинули "коктейль Молотова" в окно квартиры, где жили три украинских строителя

Фото из подъезда, где живут потерпевшие. Фото: twitter.com/OmzRi
Фото из подъезда, где живут потерпевшие. Фото: twitter.com/OmzRi.

Правоохранительные органы польской столицы, где ранее открыли мемориальную доску на доме бывшей военной миссии УНР, занимаются расследованием расистского инцидента, жертвами которого стали трое украинских заробитчан.

Как сообщает польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, в ночь с 12 на 13 июля в квартиру украинцев, которые работают на строительстве метро в Варшаве бросили "коктейль Молотова", а стены подъезда исписали оскорблениями в адрес украинских граждан.

Фото: twitter.com/OmzRi

Правозащитники помогли обратиться в полицию и опубликовали письмо потерпевших, которые напомнили о родстве двух народов и о том, что многие поляки так же выехали на заработки за границу, как украинцы выезжают в Польшу.

"Поляки строят за границей, а мы совместно с турками строим для вас станцию метро. Мы приехали "за хлебом" и не хотим получить его бесплатно. Мы тяжело работаем на глубине 25 метров под землей, чтобы заработать деньги. Мы делаем Польшу богаче не только своим трудом, но также платя налоги, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и выплачивает пенсии", – пишут потерпевшие.

Фото: twitter.com/OmzRi

Личности пострадавших украинцев пока неизвестны, но свое письмо они подписали, как "Андрей, Богдан и Виталий".

Напомним, прошлой осенью в польском Лодзе задержали четырех молодых поляков по подозрению в нападении на украинца.

Мы также писали о другом, более трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег заробитчане, расизм, ксенофобия, украинцы за границей, украинцы в Польше

Вы сейчас просматриваете новость " В Варшаве пытались сжечь квартиру украинцев-заробитчан". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Польше

7 сентября 2018, 08:12

Заробитчанам приходится тратить половину зарплаты на жилье и еду

Жуткая авария в Польше: легковушка насмерть сбила украинку

11 декабря 2018, 14:00

Водителем оказался 23-летний поляк, который находился в трезвом состоянии

Лобовое столкновение в Польше: в ДТП пострадали украинцы

17 октября 2018, 18:28

22-летний водитель Volkswagen Passat, переоценив свои возможности, врезался лоб в лоб с микроавтобусом, в котором украинцы ехали на заработки

Украинцев в Польше обвиняют в подпольном производстве сигарет

5 июля, 23:34

В частном секторе действовала фабрика с полным циклом производства

Организовали подпольную фабрику: в Польше арестованы украинцы

28 марта, 12:58

Семерым задержанным грозит как минимум большой штраф либо до пяти лет лишения свободы

Украинцы попали в ДТП в Польше: погибла молодая женщина

11 июля, 16:02

Микроавтобус с гражданами Украины в салоне въехал в прицеп двигавшегося впереди грузовика

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

10 принципов омолаживающего макияжа

Полезный заменитель шоколада: все, что нужно знать

Секреты ухода за орхидеей

Как похудеть за 5 дней: меню и правила диеты "Лесенка"

Пугачева взволновала поклонников внешним видом

Для ленивых: 5 способов сбросить лишний вес, не напрягаясь

Останови это немедленно: лучшие маски от выпадения волос

Сорвалась: как вывести сахар из организма, если переела сладкого

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь