Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандал

22 августа, 11:58

Правозащитники и мэр Гдыни уже осудили случившееся

/ Фото: Pixabay

Спустя месяц после того, как в Варшаве кинули "коктейль Молотова" в квартиру украинских заробитчан, в Польше произошел новый ксенофобский инцидент.

Как сообщили в Центре отслеживания расистского и ксенофобского поведения, один из ресторанов в городе Гдыня разместил объявление о поиске поваров, но попросил обращаться "ноль украинцев и других подобных".

В связи с этим правозащитники уже подготовили обращение в прокуратуру и Инспекцию труда Польши.

Случившееся уже осудили мэр Гдыни Войцех Щурек и польский сенатор Славомир Рыбицкий, которые 21 августа посетили другой ресторан – которым владеет украинец.

Реклама

"Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве, и в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня … Мы очень рады, что в Гдыню прибывает также много молодых украинцев, которые тяжело работают", – прокомментировал произошедшее Щурек.

В тренде
Фонд Рината Ахметова подведет итоги пятого сезона проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето"

А Рыбицкий призвал преследовать по закону любое проявление ненависти, расизма и ксенофобии.

Объявления вызвало волну критики и призывов бойкотировать заведение.

После этого представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

Напомним, прошлой осенью в польском Лодзе задержали четырех молодых поляков по подозрению в нападении на украинца.

Мы также писали о другом, более трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Польша заробитчане украинцы расизм ксенофобия украинцы в Польше

Источник: Польское радио

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз
В Бельгии запретили кормить дворовых котов
В Бельгии запретили кормить дворовых котовЕвросоюз
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказ
Во Франции застрелили официанта: слишком долго нес заказЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...