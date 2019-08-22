"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандал

Правозащитники и мэр Гдыни уже осудили случившееся

/ Фото: Pixabay

Спустя месяц после того, как в Варшаве кинули "коктейль Молотова" в квартиру украинских заробитчан, в Польше произошел новый ксенофобский инцидент.

Как сообщили в Центре отслеживания расистского и ксенофобского поведения, один из ресторанов в городе Гдыня разместил объявление о поиске поваров, но попросил обращаться "ноль украинцев и других подобных".

В связи с этим правозащитники уже подготовили обращение в прокуратуру и Инспекцию труда Польши.

Случившееся уже осудили мэр Гдыни Войцех Щурек и польский сенатор Славомир Рыбицкий, которые 21 августа посетили другой ресторан – которым владеет украинец.

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"Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве, и в частности, в таком открытом и современном городе, как Гдыня … Мы очень рады, что в Гдыню прибывает также много молодых украинцев, которые тяжело работают", – прокомментировал произошедшее Щурек.

А Рыбицкий призвал преследовать по закону любое проявление ненависти, расизма и ксенофобии.

Объявления вызвало волну критики и призывов бойкотировать заведение.

После этого представитель владельца ресторана адвокат Лукаш Ковальский заявил, что объявление является проявлением необдуманного решения только одного человека, а остальные работники заведения не имеют ничего общего с этим неуместным сообщением.

Напомним, прошлой осенью в польском Лодзе задержали четырех молодых поляков по подозрению в нападении на украинца.

Мы также писали о другом, более трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.

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