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Огромный лайнер чуть не раздавил посетителей кафе в Италии

9 июля, 14:04

Экипаж до последней секунды сигналил об опасности


Круизный лайнер едва не разбил прибрежное кафе в Италии. Корабль, рассчитанный на 3 тыс. пассажиров, едва смог развернуться в считанных метрах от берега в Венеции.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как судно движется прямо на кафе и слышно, как экипаж сигналом предупреждает людей на берегу о возможной катастрофе. Столкновения удалось избежать. Лайнер направился вдоль береговой линии. Автор видео отметил, что в этот день был шторм и ливень.

Ранее сообщалось, что несколько пассажиров круизного лайнера Escape компании Norwegian Cruise Line были госпитализированы после того, как корабль накренился из-за сильного ветра. 

Как рассказали представители круизной компании, Escape внезапно столкнулся с сильными порывами ветра скоростью около 100 узлов (более 185 километров в час).

Восемь человек получили травмы и были доставлены в больницу после швартовки в порту Канаверал, Флорида, США.

Напомним, российское судно с пьяным капитаном чуть не снесло мост в Южной Корее. Содержание алкоголя в крови капитана почти втрое превышало допустимое значение.

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Тег берег, Венеция, лайнер

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