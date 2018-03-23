Операция Британии по высылке российских дипломатов из ЕС: мнения стран разделились

По информации СМИ, пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов, Австрия такой вариант уже отвергла

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не будет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Британией из-за дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он сообщил в пятницу в Брюсселе перед началом саммита лидеров ЕС.

"Мы не будем высылать российских дипломатов из Австрии", – сказал Курц.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что "Великобритания имеет нашу солидарность" и "мы очень четко осудили нападение".

Как известно, лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Европейский союз решил в знак солидарности отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

По информации британской газеты "Дейли телеграф", пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

В настоящий момент Чехия рассматривает возможность высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Премьер Эстонии Юри Ратас также прокомментировал высылку дипломатов, однако он не дал конкретного ответа на вопрос, планирует ли его страна вслед за Британией выслать дипломатических сотрудников России.

По информации The Guardian, Великобритания намерена убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, которых считают "тайными агентами разведки".