Операция Британии по высылке российских дипломатов из ЕС: мнения стран разделились

Сегодня, 10:48

По информации СМИ, пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов, Австрия такой вариант уже отвергла

Место отравления. Фото: AFP
Место отравления. Фото: AFP

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не будет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Британией из-за дела экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он сообщил в пятницу в Брюсселе перед началом саммита лидеров ЕС.

"Мы не будем высылать российских дипломатов из Австрии", – сказал Курц.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что "Великобритания имеет нашу солидарность" и "мы очень четко осудили нападение".

Как известно, лидеры стран Европейского союза поддержали Великобританию, которая обвиняет РФ в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Европейский союз решил в знак солидарности отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы.

По информации британской газеты "Дейли телеграф", пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

По данным издания, речь идет о Франции, Польше, Литве и еще двух государствах.

В настоящий момент Чехия рассматривает возможность высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Премьер Эстонии Юри Ратас также прокомментировал высылку дипломатов, однако он не дал конкретного ответа на вопрос, планирует ли его страна вслед за Британией выслать дипломатических сотрудников России.

По информации The Guardian, Великобритания намерена убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, которых считают "тайными агентами разведки".
Россия, Австрия, Великобритания, Чехия, отравление, Скрипаль
Источники:

"Сегодня", Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Андрей Бабиш, фото AFP

Чехия готовит высылку российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Сегодня, 09:52

По информации СМИ, пять стран ЕС рассматривают возможность выдворения российских дипломатов в связи с нападением на экс-сотрудника ГРУ

Евросоюз

фото AFP

Евросоюз решил отозвать своего посла из России

Сегодня, 04:03

Также было принято решение подготовить "общий европейский ответ" на отравление Скрипаля
Загрузка...

Россия

Вил Мирзаянов. Фото: Facebook

"Достаточно, чтобы убить миллионы людей": интервью с разработчиком химоружия "Новичок"

Сегодня, 07:47

Сайт "Сегодня" поговорил с ученым, работавшим над веществом, которым, судя по всему, отравили экс-разведчика Сергея Скрипаля

Евросоюз

фото AFP

Отравление Скрипаля: лидеры ЕС поддержали позицию Британии о причастности РФ

Сегодня, 03:24

Евросовет признал "высокую вероятность" участия России в отравлении Скрипаля

Евросоюз

Отравление Скрипаля: еще один полицейский попал в больницу

Вчера, 23:48

Он проходит лечение на дневном стационаре районной больницы Солсбери

Евросоюз

фото AFP

СМИ узнали о состоянии Скрипаля и его дочери

Вчера, 22:41

Умственные способности экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут оказаться под угрозой

Евросоюз

Фото: AFP

Дело Скрипаля: Мэй, Макрон и Меркель проведут заседание в Брюсселе

Вчера, 19:40

Они собираются обсудить заявление, которое 28 стран-лидеров ЕС должны принять по поводу нападения, в котором Великобритания обвиняет Россию

Евросоюз

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Новый глава МИД Германии взял курс на критику России

Вчера, 20:41

Маас обозначил жесткую политику в отношении России
Загрузка...