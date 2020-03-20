Ходят без масок и шарахаются кашляющих: украинец рассказал, как проходит карантин в Польше

Польша, как и многие страны мира, включая Украину, ввела карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Студент польского ВУЗа Максим Буяновский, родом из Винницкой области, рассказал сайту "Сегодня" о том, какие меры принимают в соседней стране, чтобы избежать заражения.

Украинец поступил в университет имени Яна Кохановского в 2017 году и с тех пор живет в городе Кельце. По словам Максима, карантин в Польше сначала объявили на две недели, но позже продлили еще на семь дней. В первые дни люди разметали продукты в магазинах, но сейчас, отмечает Максим, ситуация стабилизировалась.

"Но из самого начала в людей появилось недоверие друг к другу. Каждый смотрит подозрительно и если ты, например, начал кашлять, тебя будут обходить десятой дорогой", – говорит Максим.

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Не паникуют, но закупаются

"В первые дни карантина из-за коронавируса все массово отправились в магазины. Были очень большие очереди. Чтобы дойти до кассы, нужно было стоять около часа. Люди покупали абсолютно все. Магазины стали практически пустыми", – рассказывает парень.

По его словам, практически у каждого человека в тележке было несколько рулонов туалетной бумаги, но "традиционные" спички не пользовались таким спросом.

"Но уже сегодня я ходил в магазин, и все товары есть в наличии. В супермаркетах совсем немного людей. Хотя в начале карантина ходили практически друг возле друга, потому что все закупались", – добавил он.

В то же время сейчас в Польше покупать стали больше. Как объяснил Максим, поляки предпочитают меньше выходить из дома, поэтому за один раз берут много продуктов.

Видео: Сегодня

Улицы опустели, а весь общественный транспорт стоит

"На улицах вообще никого нет. Когда человек просто идет по улице, его может остановить полиция и спросить, почему ты гуляешь. Должна быть причина: ты идешь на работу или в магазин за продуктами", – говорит украинец.

Видео: Сегодня

В Польше, как и в Украине, движение транспорта во время карантина ограничено.

"Все поезда уже не ходят. Все соединения: между областями, городами и селами – запретили. Транспорт не ходит. В городе я тоже кроме машин за последнюю неделю ничего не видел", – рассказал студент. В тренде "Три человека на весь трамвай": украинец рассказал, что происходит в охваченном коронавирусом Милане

Как и в Украине, в Польше закрыли все общественные места. Работают только продуктовые магазины, аптеки и небольшие торговые точки, куда физически не влезет много людей.

В масках не ходят, но и за руки не здороваются

"В масках на улицах практически никто не ходит. За все время я видел одного человека в маске, и то это был украинец", – сказал Максим.

В аптеках спрос на маски небольшой, а вот антисептики разобрали еще в первые дни карантина. Теперь найти в продаже их очень сложно.

"Сначала, еще перед карантином, у меня в университете повсюду поставили баночки с антисептиком. Поэтому мы их не очень искали", – рассказывает Максим.

Местным жителям говорят, что главное сидеть дома, стараться меньше находиться между людьми и держать дистанцию, а также не здороваться за руки, чтобы не передавать инфекцию.

Видео: Сегодня

В целом граждане довольны действиями властей, однако отмечают, что карантин надо было вводить раньше. Ведь сейчас, несмотря на все предпринятые меры, коронавирус в Польше распространяется очень быстро.

"В начале карантина в стране было только 20 зараженных. Сейчас, спустя неделю, их количество достигло 325 человек. Их них пятеро погибли", – уточняет Максим.

Эвакуация поляков

"Власти вернули людей из Италии, Франции – из всех стран, где были граждане Польши. Сейчас их отправили на карантин в больницы", – говорит Максим.

Также Максим уточнил, что только половина украинских студентов вернулись из Польши домой. Главная причина – карантин после возвращения. Молодежь не хочет быть на самоизоляции две недели. Но сам он отметил, что очень хотел бы вернуться.

Напомним, на данный момент в мире насчитывается более 227 тыс. инфицированных коронавирусом, а число жертв превысило 9,3 тыс. В то же время более 84,5 тыс. человек выздоровели.

В Украине, на утро 19 марта, официально коронавирус подтвержден у 26 человек, трое из них – умерли.

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