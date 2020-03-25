"Оставайтесь дома": у итальянских мэров сдают нервы – записывают эмоциональные видео и разгоняют вечеринки

В Китае снимают карантин с провинции, где началась эпидемия коронавируса, зато в других странах, где эпидемия в разгаре, людей призывают оставаться дома. Больше сеть всколыхнули обращение мэров итальянских городов. Итальянцы в привычной для себя манере не жалеют эмоций и не выбирают слов. Но доходят ли их послания до людей?
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:
"Вы оставаться должны дома".
Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон:
"Приказываю быть дома. Сиди дома – будь здоровым".
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады:
"Иди домой и будь там".
Звучат такие призывы и в Италии стране, которую коронавирус поразил больше всего в Европе. Сейчас там более 70 тысяч больных. А это уже полпроцента населения страны. Суровость карантина зависит от конкретной провинции. В Милане нельзя даже просто погулять. Только со специальным бланком, где указана причина нарушения карантина. А в большинстве южных провинций прогулки не запрещены. И мэры многих городов взял ситуацию под личный контроль. Некоторые ходят по улицам и объясняют людям, почему стоит пересидеть дома. Некоторые из городских голов разгоняют домашние вечеринки. Но почти все итальянские мэры в своих видеообращениях к гражданам слов не выбирают:
"Я не могу официально запретить тебе выходить из квартиры? Ладно! Я запрещу тебе становиться на землю общины!"
Особенно настырных гуляк даже разгоняют вертолетом. Как одну компанию, отдыхала на пляже города Салерно.
Но не уговорами едиными. С сегодняшнего дня в Италии штрафы за нарушение карантина увеличили в несколько раз. Максимальный, в пересчете на гривны, составляет почти 90 тысяч. А еще у тех, кто нарушил запрет на передвижение внутри страны, могут изъять машину.
А тем временем в Италии от коронавируса уже умерли 7500 человек.
Но при этом сайт "Сегодня" сообщал, что из больницы города Кодоньо (северная область Италии – Ломбардия) выписали 38-летнего Маттиа, которого считают первым "нулевым пациентом"- с него началась локальная вспышка нового коронавируса.
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