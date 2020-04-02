"Оставьте пиццу на стуле, потом заберем": интервью с украинским ресторатором из Италии о бизнесе во время пандемии

Какая ситуация с пандемией в Риме, как работает ресторанный бизнес в условиях карантина, и почему украинцам следует строго соблюдать режим самоизоляции

Андрей Злотко – ресторатор из Рима, ведет бизнес в Италии и Украине. Из-за пандемии коронавируса его бизнес перешел в онлайн – пицца теперь доставляется адресно курьерами, учреждения закрыли для посетителей.

Сайт "Сегодня" провел скайп-интервью с Андреем о ситуации с пандемией в Риме, нюансах работы ресторанного бизнеса в условиях карантина, и о том, почему украинцам следует строго соблюдать режим самоизоляции.

- Какая ситуация на сегодняшний день в Италии, в частности, в Риме?

- Люди сидят по домам. Сначала было как в Украине: всем сказали сидеть дома, а люди пошли гулять в парки. Сегодня же ситуация другая – на улицах в Риме очень мало людей. Каждый день – как утро воскресенья, если читатели когда-то были в Италии, то поймут.

Полиция проверяет людей, нашим работникам выдали специальные бланки с печатями от пиццерии. Полиция их постоянно проверяет, может позвонить, чтобы убедиться, что человек действительно работает там, убеждается, что работник действительно двигается с места прописки к работе.

Странно смотреть на Италию, Рим. Никто не думал, что мы однажды окажемся в таких условиях. Это важно донести и до Украины. Из-за чего проблемы в Италии? Когда сказали сидеть дома, никто не хотел этого делать. К тому же, вы знаете, как итальянцы приветствуют друг друга – обнимаются, целуются. Вот и доигрались. То же самое может быть и в Украине.

- Есть ли в Риме сложности с масками, антисептиками?

- Проблемы с масками и антисептиками есть во всем мире, ведь мир не был к этому готов. Те, кто раньше не мыл руки, сейчас моют, а те, кто мыл – делают это в 10 раз чаще. Но у нас без масок никто не ходит. Есть YouTube, мои дети сделали у себя на канале видео "как сделать маску дома". Если ребенок может сделать маску, то и мы сможем.

Но потихоньку маски подвозят. Некоторые на них пытаются спекулировать, но таких штрафуют. К примеру, недавно кое-кто пытался продавать маски по 20 евро, но им не дали этого делать.

- В Украине теплеет, и чем больше приходит весна, тем больше людей на улицах, в парках. Что бы Вы посоветовали этим людям?

- Здесь так же ходили по паркам. Сначала полиция замотала там все лентами, потом установила заборы, чтобы люди не перелезали. Затем ввели штрафы. Возможно, в Украине также надо ввести штрафы. Надо как-то людям донести, чтобы люди сидели дома.

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Если бы весь мир закрылся на 2 недели, все бы посидели дома, пообщались с родными, детьми, женой, сделали паузу, потом вышли, и все было бы нормально. Ведь мы сейчас пришли к тому, что все гонятся за работой, и так проходит жизнь.

В Италии повысили штрафы в 10 раз. Если сначала было 200-500 евро, то сейчас 500-5000, а за неоднократное нарушение можно получить и 3 месяца тюрьмы. Был случай – человек, который знал, что заражен коронавирусом, ехал за покупками, и ему сейчас "светит" 12 лет тюрьмы.

Надо действовать жестче, ведь люди не понимают опасности. В Украине около 800 человек инфицированы коронавирусом, а в Италии три недели назад было 800, а сегодня – более 110 тысяч. Надо соблюдать правила. Разумеется, многие отдыхают, отказываются закрывать бизнес. Было много ресторанов, кафе, оставшихся открытыми, но потом они закрылись.

Если говорят: надо оставить только доставку, значит надо оставлять только доставку. Если говорят носить маски – надо носить маски. Ведь даже если ресторан работает только на доставку, мы все равно рискуем. Например, если заболеет кто-то из родственников работников ресторана, это повлияет на работника, всех, с кем он контактировал на работе.

Мы снимали видео, чтобы люди видели, что мы работаем в масках, перчатках, обрабатываем все.

- Как ваш бизнес трансформировался с появлением коронавируса?

- У нас доставка была и до этого. Но все же закрыли полностью одну из пиццерий, куда люди приходили есть. Пришлось привыкнуть к перчаткам, маскам. В Украине делают пиццу в перчатках, а в Италии такое не принято, ведь пицца зародилась как домашняя еда, и ее надо делать голыми руками, без перчаток, чтобы чувствовать, например, какое тесто, как оно движется. Нам пришлось привыкать работать в перчатках, выдерживать дистанцию ​​между людьми.

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Нам нужно постоянно проверять здоровье работников, доставку выполнять необходимо всегда в масках. Сейчас клиенты часто, заказывая онлайн, пишут: "мы оставим стул в коридоре, оставьте пиццу на нем и позвоните в дверь, мы потом выйдем и заберем". Это хорошо, надо выдерживать дистанцию.

- В Украине много людей, которые работали в заведениях питания, сегодня оказались в неоплачиваемом отпуске, это для них проблема, ведь нет средств на жизнь. Какова ситуация с работниками этой сферы в Италии?

- Работникам, работавшим на бизнес, который закрылся из-за коронавируса, государство сегодня оплачивает 80% дохода. Но здесь также будут увольнения. Мне кажется, такая ситуация будет по всему миру. Даже когда рестораны перезапустятся, люди будут бояться ходить туда, будут выдерживать дистанцию. Будет кризис, к нему надо приспосабливаться.

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Например, в нашем ресторане во Львове совсем мало заказов, мы должны были открывать ресторан в Киеве, но также все замерло. Потом еще заработаем, но здоровье – главное, если надо чем-то жертвовать. Я не думаю, что людям следует ждать помощи государства, следует придумывать варианты, как еще можно заработать.

Я думаю, после этого люди станут добрее. Мне кажется, это встряхнет мир, но мы и многому научимся. Но все равно будет кризис, я думаю, даже больше, чем в 2008 году. Увольнения будут очень масштабные. Мои знакомые, у которых также есть рестораны, говорят: "как я могу открыться, ведь ко мне никто не будет приходить?". Но, как говорится – если уж танцуем, должны танцевать. Важно, чтобы в Украине люди также отнеслись более серьезно к ситуации.

- У Вас в ресторане работают украинцы. Переживают ли они из-за потери работы?

- Люди работают на контракте, и есть закон, по которому государство будет компенсировать доход, если человек его потеряет. По своим знакомым я не вижу, чтобы кто-то переживал. Люди отдыхают дома, "перезапускают ум". Надо находить в любой ситуации положительные моменты.

Конечно, тем, кто работает без контракта, будет "не весело". Но что поделаешь.

- Сейчас меньше общаются, меньше выходят на улицы и сегодня есть мнение, что надо привыкать, ведь таким будет будущее даже после окончания пандемии. Как вы относитесь к таким прогнозам?

- Навсегда это не останется. Всегда после падения идет подъем. Я вижу, люди продолжают общаться: больше общаются онлайн, у нас напротив пиццерии каждый день после шести на балкон люди выносят колонки, включают музыку, общаются.

Люди собираются за ужином в онлайне, каждый сидит у себя дома, но все общаются.

- Считали, как изменились объемы в пиццериях?

- В нашей пиццерии, которая в Украине, людей стало значительно меньше. А в Италии – плюс/минус так же. Мы ожидали, что будет сложнее. Сейчас закрылись рестораны, кафе, люди стали, к примеру, меньше пить кофе. Если раньше итальянец выпивал кофе 5-7 раз в день, то теперь – 2, ведь постоянно сидит дома.

Я переживаю, что люди, боясь тратить, будут сидеть постоянно дома.

- Вы имеете в виду, что люди из-за нехватки средств, вместо того, чтобы заказывать пиццу, будут готовить ее сами?

- Я бы этого боялся, не хотелось бы, чтобы так произошло. Но будет видно, время покажет.

Андрей Злотко о бизнесе в Риме в условиях самоизоляции

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