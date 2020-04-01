Два циклона прикроют Украину от холодов: синоптик обнадежила прогнозом погоды

В ближайшие дни в Украине будет солнечно и без осадков

Апрель в Украине начался с ночных морозов. В четверг ночью все еще будут минусы, а вот днем потеплеет до +13. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, на севере Европы активизируются циклоны Pauline и Olivia, которые заблокируют попадание холодного арктического воздуха в Украину.

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"Ветер с северного направления изменится сначала на западный, а затем на юго-западный. Это не значит, что антициклон просто так поднимет лапки вверх: ближайшая ночь еще будет с морозом, однако тенденция явно к ротации воздушных масс. 2 апреля в Украине ожидается сухая, преимущественно солнечная погода. Ближайшая ночь удержит в Украине низкие градусы, 1-5 мороза, однако днем ​​другое направление ветра и другая воздушная масса принесут значительно более высокие 8-13 градусов тепла", – написала Диденко.

В Киеве четверг будет ночью с небольшим морозом, -1-3 градуса, днем ​​уже теплее – около 10 градусов. Без осадков.

Синоптик отметила, что в дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, при этом осадков существенных не ожидается.

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