Отель, наркотики и проститутка: СМИ рассказали о ночи Петрова и Боширова перед покушением на Скрипалей

Сегодня, 12:21

Подозреваемые в резонансном покушении россияне остановились в одном из местных отелей и провели там всю ночь

Фото: AFP
Фото: AFP

Руслан Боширов и Александр Петров, которых подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, всю ночь накануне атаки провели в дешевом отеле на Боу Роад в Лондоне с проституткой и употребляли коноплю. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, мужчины остановились в двухместном номере гостиницы City Stay за 75 фунтов. Как сообщил один из постояльцев отеля, из комнаты, арендованной подозреваемыми, чувствовался запах каннабиса. Кроме того, мужчина услышал женский голос. 

"Я думаю, что это была проститутка. Они занимались сексом. Определенно. Я слышал, как они очень громко занимались сексом в течение долгого времени", – отметил мужчина.

Напомним, россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.

Интересно, что в интервью, которое подозреваемые дали главе российского пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян, "туристы" заверили, что действительно были в Солсбери, но исключительно ради удовольствия увидеть "шпиль знаменитого собора".
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